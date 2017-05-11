Пересмотри подход к здоровью в своей жизни вместе с JW Marriott Дата/Время начала: 15 Июня 2017 09:00:00 - 18 Июня 2017 17:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Вдохновляющая программа продолжительностью в 4 дня и 3 ночи составлена таким образом, чтобы замотивировать участников, получить новые знания и понять суть здоровья, фитнеса, ароматерапии, медитации, арт-терапии и других основ качественно новой жизни. Ведут курс такие опытные практики здорового образа жизни как Хейден Родус, Крейг Бертон, Ким Уайт, Кристина Рейлли и Кэти Расселл. Цена: 25 тыс. бат за полный курс. Скидка 15% для резидентов Пхукета при заказе до 20 мая 2017. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Линда Оверман Адрес : Mandara Spa в JW Marriott Phuket Resort. телефон : 076 338 000 доб. 3752 Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт