Перепрочтение улицы вместе с Anda Yentafo

Anda Yentafo подает классический суп тайско-китайской уличной кухни, но в ресторанном прочтении.

10 Декабря 2016 14:18:15

Когда несколько лет назад я приехал в Таиланд, то первой моей просьбой к новым местным друзьям был угостить самой обычной, повседневной тайской едой, которую здесь едят постоянно. Друзья – тайцы и экспаты – скептически пожали плечами, но спорить с неразумным туристом не стали. Просто усадили в пикап и отвезли в ближайшую уличную забегаловку, где заказали куай-тьеу. Ужин меня предсказуемо не впечатлил.

С тех пор утекло довольно много воды, куай-тьеу вошла в рацион и по иронии судьбы я даже поселился в пяти минутах ходьбы от того заведения, которое так разочаровало меня в первый вечер. Движимый легкой ностальгией, периодически я туда заглядываю за порцией сен-яй.

Впрочем, все сказанное выше не означает, что если кто-то в свой первый день в Таиланде попросит меня показать аутентичную местную кухню, то я поведу его в макашницу. Если уж говорить о всевозможной тайско-китайской классике, то это будет либо Lock Tien с его хоккиенской лапшой, либо Anda Yentafo, специализирующийся на, как понятно из названия, «самом розовом супе Таиланда».

Йен та фо можно смело отнести к дежурным блюдам местной кухни, которые можно найти где угодно, включая фудкорт в Tesco. Отличие Anda заключается в том, что здесь есть не только обычные версии этого супа, но и более привлекательный на туристический взгляд вариант с морепродуктами. Владелец заведения Аркэд Тхонгйон уверяет, что он был пионером этого блюда на Пхукете.

«У моей семьи в Удон-Тхани был ресторан с лапшой еще до того, как я родился, так что я вырос в таком заведении. Свое место я открыл, потому что люблю это дело, и мы – первые на Пхукете, кто специализируется на йен та фо с морепродуктами», – говорит Аркэд. И что характерно, в жизни блюдо не отличается от картинки из меню: мидии, креветки и кальмары занимают большую часть тарелки, на дне находятся лапша и характерный бульон, а украшают все хрустящие «стеклянные» грибы и чипсы из теста для вонтонов.

Разумеется, кроме фирменного йен та фо Аркэд подает и более классические, более уличные версии супа, так что поклонники рыбных шариков (если такие есть) могут быть спокойны. Также можно собрать суп и по своему собственному вкусу, выбрав дополнительные ингредиенты самостоятельно.

Что касается альтернативных позиций в меню, то они тоже имеются. Естественно, можно заказать суп с лапшой без соевой пасты или лапшу без бульона; жареные спринг-роллы, вонтоны или креветки; мидии на пару; несколько простых европейских блюд и неизменный рис в вареной курицей (кхао ман гай). Хотя идти в ресторан ради последнего – затея по меньшей мере странная. Лучше уж в Tesco.

В настоящий момент на Пхукете работают три ресторана Anda Yentafo: рядом с Royal Phuket City Hotel (в переулке у пересечения Tilok-U-Thit 2 Rd. и Phang Nga Rd.); на Phra Baramee Rd. в Патонге и на пересечении Sakdidet Rd. и улицы, ведущей к мосту Thepsrisin.