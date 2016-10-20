Перебои с водоснабжением ожидаются 21 октября в Кату, Патонге, Кароне и Ката Управление водоснабжения провинции Пхукет (PWA) предупредило о возможных перебоях в Кату, Патонге и Ката в пятницу, 21 августа. Юттават Лекмак 20 Октября 2016 17:39:16 Перебои с подачей воды ожидаются с 9:00 до 17:00. В пресс-релизе PWA отмечается, проблемы связаны с работами на высоковольтных линиях электропередач. Ведомство ожидает, что работы будут завершены к 17:00. Больше информации можно получить в PWA, позвонив по телефонам 076-319173 и 08-27901634.