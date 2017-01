Paul Poole на Pimex: Экспертный подход УЧАСТНИК PIMEX 2017: Пол Пул рассказывает о том, как получить максимальную отдачу от участия в яхтенном мероприятии. Партнерский материал 6 Января 2017 16:36:33 В последние годы яхтенная отрасль в Юго-Восточной Азии демонстрирует значительный рост. Яхтенные шоу, гонки и регаты увеличиваются как в плане числа участников, так и по частоте проведения и по разнообразию. В одном лишь Таиланде в ближайшие 12 месяцев пройдут не менее десяти международных яхтенных событий, которые должны принести миллионы долларов и привлечь десятки тысяч посетителей. За этим ростом стоят несколько причин. Такие направления как Пхукет, Лангкави и Сингапур отвечают многим ключевым требованиям, предъявляемым к первоклассным спортивно-туристическим центрам, включая простоту доступа, приятный климат, определенный уровень престижа, аутентичность и, наконец, разнообразие инфраструктуры туризма и отдыха, такой как СПА-центры, рестораны и первоклассный жилищно-отельный фонд. Также определяющим фактором является сдвиг богатства с запада на восток. Количество покупаемых азиатскими клиентами супер-яхт стабильно растет, равно как и число яхт, прибывающих в ЮВА из других уголков Азии, Европы, Северной и Южной Америки. Марины этого региона предлагают первоклассный сервис, и инвесторы активно вкладывают средства в поддерживающие направления бизнеса, такие как кейтеринг, яхтенные чартеры, техническое обслуживание и консьерж-сервис. Наконец, правительства Таиланда, Малайзии и Сингапура активно и даже агрессивно поддерживают и продвигают яхтенную отрасль. Министерство транспорта Таиланда недавно объявило о начале выдачи новых типов лицензий, позволяющих сдавать в чартер зарубежные супер-яхты в тайских водах. Эта мера должна подтолкнуть владельцев таких судов, чтобы переправить их в Юго-Восточную Азию, а не на Карибские острова на время низкого сезона в Европе. Другими словами, спортивный туризм становится модным трендом, поймать который стремятся и предприниматели, и инвесторы, и правительства. Для организаторов яхтенных мероприятий это открывает возможности к проведению более массовых и качественных событий, а для бизнеса и брендов – прицельно выйти на аудиторию лиц с высоким доходом, одновременно укрепив свои бренды. Кроме того, это означает увеличение спроса на консультантов по маркетингу, способных организовать подбор спонсоров для мероприятий, число которых в яхтенном календаре постоянно растет. Другая задача консультантов – помочь этим спонсорам и организаторам мероприятий максимально реализовать потенциал партнерства. За десять лет работы по продвижению яхтенных событий в регионе мы заметили, что значительно изменились и ожидания спонсоров, и то, как организуются сами мероприятия. Сейчас уже недостаточно напечатать постер и сделать несколько футболок, поскольку выставки и регаты становятся все более профессионально организованными, ожидания бизнеса и брендов растут, компании хотят инновационных решений и умного маркетинга. Ниже организаторы и спонсоры могут найти несколько рекомендаций, следованием которым позволит обеспечить успех мероприятия и извлечь из партнерства максимум выгоды. Перед мероприятием Планирование – ключ к успешному мероприятию, и крайне важно, чтобы организаторы и спонсоры четко определили свои цели. Вопреки популярному заблуждению, спонсоры – не меценаты, а мероприятие – не благотворительный вечер. Скорее, спонсорство – это способ повысить ценность события для обеих сторон, и важно рассматривать партнерство именно с этой стороны. Организаторам следует понимать цели и нужды брендов, а тем – суть конкретного мероприятия и интересы его участников, чтобы получить от спонсорства максимум. Во время мероприятия Еще один ключ к успешному спонсорству – его так называемая активация. Золотое правило успеха гласит, что на каждый доллар, потраченный на спонсорство, необходимо потратить еще один на его активацию. Мир рекламы меняется: печатные издания испытывают спад рекламного интереса, ТВ бьется за зрительную аудиторию, и на этом фоне специализированные мероприятия, такие как яхтенные шоу, гонки и регаты представляют бизнесу превосходную возможность войти в контакт с целевой клиентской аудиторией. На практике это может выглядеть как предложение посетителям бесплатного тест-драйва от лица автомобильного бренда или организация коктейльного бара производителями напитков. В дополнение к традиционным инструментам активации, таким как организация стоек и предложение продукции, спонсоры и организаторы должны отдавать должное социальным медиа как постоянно растущему коммуникационному инструменту номер один. С учетом активности участников на таких платформах как Facebook, Instagram, Pinterest и Twitter, спонсоры прямо заинтересованы, чтобы их бренды также были там видны, а рекламодателям это позволяет повысить свою собственную заметность за счет ассоциаций с брендами и компанияи, которые уже обладают большим числом подписчиков в соцсетях. После мероприятия Было бы ошибкой думать, что работа заканчивается после того, как последний посетитель покинул выставочный зал. В этот момент наступает время измерить полученную от спонсорства выгоду. Большинство спонсоров заинтересованы в том, чтобы инвестиции в выставку вернулись в виде контрактов и продаж, зачастую сделанных прямо в ходе мероприятия. Эти показатели легко измерить, но есть и такие дивиденды, которые измеряются сложнее, к примеру, долгосрочное развитие бренда и узнаваемость торговой марки, то есть непрямые продажи. Не всегда удается точно измерить финансовую выгоду от работы, поэтому организаторы должны помогать спонсорам работать со SMART-показателями. Заявляемые цели должны быть Specific, Measurable, Achievable, Realistic и Timed, то есть точные, измеримые, достижимые, реалистичные и актуальные моменту. C каждым годом расписание яхтенных событий в Юго-Восточной Азии становится все более плотным, а участники и гости получают все больший выбор шоу, гонок и регат. По этой причине для организаторов и спонсоров принципиально важно совместно работать над тем, чтобы их события оставались актуальными, привлекательными и приятными для посещения, иначе они рискуют просто вылететь из конкурентной игры. Paul Poole Пол Пул – основатель, управляющий директор и председатель Paul Poole (South East Asia) Co., Ltd., независимой компаний, оказывающий услуги маркетингового консалтинга. Компания работает в сфере коммерческого спонсорства и партнерского маркетинга, сотрудничая как с правообладателями, так и брендами. Paul Poole (South East Asia) Co., Ltd. принимала участие в организации таких яхтенных событий в Юго-Восточной Азии как Asia Superyacht Rendezvous, Asian Yachting Grand Prix, Bay Regatta, Boat Asia, Neptune Regatta, Ocean Marina Pattaya Boat Show, Phuket International Boat Show (PIMEX), Phuket Raceweek, Royal Langkawi International Regatta, Samui Regatta, Singapore Yacht Show, Thailand Yacht Show и Top of the Gulf Regatta. Подробнее по эл. почте и на сайте info @paulpoole.co.th / www.paulpoole.co.th. *Материал был изначально опубликован в специализированном яхтенном журнале Set Sail, бесплатно распространяющемся на PIMEX. Компания Class Act Media и «Новости Пхукета» являются информационными спонсорами шоу. Подробнее о выставке – на сайте www.phuketboatshow.com. Добавьте новостную ленту на свой сайт Россиянин задержан за попытку взорвать банкомат Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде Phuket FC готовится к новому сезону во Втором дивизионе Esenzi на PIMEX: Подавая изящество Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus