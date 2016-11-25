Патонгу, Карону и Ката грозят перебои с водоснабжение

На станции по опреснению морской воды в Кароне начались работы по ежегодному техническому обслуживанию.

25 Ноября 2016 11:48:18

Управление водоснабжения провинции Пхукет (PWA) выпустило официальное уведомление, в котором сообщило, что техобслуживание на опреснительной станции продлится вплоть до 2 декабря. Ведомство не уточнило, какие именно районы Патонга, Карона и Ката могут быть затронуты.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 076-319173 и 08-27901634.