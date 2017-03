Патонг за день принял 7800 пассажиров двух круизных лайнеров По оценкам администрации Пхукета, прибывшие на лайнерах туристы обеспечили местному бизнесу 31,2 млн бат выручки. Иккапоп Тхонгтуб 9 Марта 2017 14:35:59 Сразу два круизных лайнера из Сингапура прибыли в Патонг в среду, 8 марта, на один день обеспечив курорту «бонус» в виде 7800 дополнительных туристов, причем весьма обеспеченных. Пассажиров лайнеров Ovation of the Seas и Mariner of the Seas встретили представители Туристического управления Таиланда и других ведомств во главе с вице-губернатором Снитом Сривихоком. Также на церемонии присутствовала местная пресса. Пока туристы развлекались на берегу (они пробыли на острове до 21:00), журналисты и официальные лица поднялись на борт лайнера Ovation of the Sea, капитан которого вручил вице-губернатору памятный подарок, а затем пригласил всех на ланч в одном из ресторанов круизного судна. «Около 7800 пассажиров провели сегодняшний день в Патонге. По нашим оценкам, каждый из них потратил за это время не менее 4000 бат, что обеспечило суммарную выручку в 31,2 млн бат», – заявил вице-губернатор Снит Сривихок. «Нам необходимо заботиться о подобных гостях, чтобы они потом возвращались на остров», – добавил он.