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Патонг за день принял 7800 пассажиров двух круизных лайнеров

По оценкам администрации Пхукета, прибывшие на лайнерах туристы обеспечили местному бизнесу 31,2 млн бат выручки.

Иккапоп Тхонгтуб

9 Марта 2017 14:35:59

Сразу два круизных лайнера из Сингапура прибыли в Патонг в среду, 8 марта, на один день обеспечив курорту «бонус» в виде 7800 дополнительных туристов, причем весьма обеспеченных.

Пассажиров лайнеров Ovation of the Seas и Mariner of the Seas встретили представители Туристического управления Таиланда и других ведомств во главе с вице-губернатором Снитом Сривихоком. Также на церемонии присутствовала местная пресса.

Пока туристы развлекались на берегу (они пробыли на острове до 21:00), журналисты и официальные лица поднялись на борт лайнера Ovation of the Sea, капитан которого вручил вице-губернатору памятный подарок, а затем пригласил всех на ланч в одном из ресторанов круизного судна.

«Около 7800 пассажиров провели сегодняшний день в Патонге. По нашим оценкам, каждый из них потратил за это время не менее 4000 бат, что обеспечило суммарную выручку в 31,2 млн бат», – заявил вице-губернатор Снит Сривихок.

«Нам необходимо заботиться о подобных гостях, чтобы они потом возвращались на остров», – добавил он.

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