Патонг будет принимать сообщения о мусоре через мобильное приложение

Устав от гор мусора на улицах Патонга, мэр курортного города решила призвать на помощь современные технологии.

11 Марта 2017 14:15:14

В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» Чалермлак Кебсап рассказала, что по заказу городской администрации было разработано специальное мобильное приложение, позволяющее пользователям смартфонов мгновенно сообщать о переполненных мусорных баках и несанкционированных свалках с одновременной передачей фотографии и координат места, где срочно требуется вмешательство. Разработчик приложения – компания Nectec, система имеет пользовательскую часть (для отправки сообщений о мусоре) и администраторскую (для реагирования на них).

«На улицах слишком много мусора. Каждую ночь наши работники убирают его, но он появляется снова и снова. Ситуация с мусором в Патонге вызывает беспокойство», – заявила мэр города.

Мобильное приложение Patong Report уже доступно для скачивания, хотя полноценно заработать система должна в апреле. Тогда же в программе появится и поддержка английского языка (хотя и без нее интерфейс интуитивно понятен). Функций в приложении пока что три: сообщение о мусоре на улице, сообщение о переполненном мусорном баке и срочный вызов мусоровоза.

Обычно сбор мусора в Патонге осуществляется в период с 18:00 до 02:00, в другие часы мусоровозов на улицах нет, чтобы не беспокоить людей и не загружать дороги. Для реагирования на сообщения через Patong Report муниципалитет намерен выделить отдельный грузовик или несколько.

По словам мэра Патонга, основной источник «мусорной проблемы» – эгоизм местных жителей и владельцев бизнеса, которые выставляют на улицах мусорные мешки не к приезду мусоровоза, а тогда, когда им это заблагорассудится.

«Мы постоянно говорим, что мусор для сбора надо выставлять на улицу только между 18:00 и 02:00, но они продолжают его выносить круглые сутки. Система с установленными часами сбора мусора не работает, если люди поступают так, как удобно только им», – посетовала Чалермлак Кебсап.

Мобильное приложение Patong Report было разработано в рамках кампании Phuket Smart City. Однако пока неизвестно, будет ли его действие расширено на весь остров. Вице-губернатор Тира Анантасеривидья в беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» нашел идею интересной и отметил, что если приложение окажется эффективным, то он поддержит инициативу на уровне провинции. В настоящий момент идет тестирование работы приложения в пределах Патонга, параллельно официальные лица собирают стастистику по проблемным районам.