Пассажиры устроили драку на борту рейса Пхукет-Сидней

Авиакомпания Jetstar думает о том, чтобы запретить участникам драки полеты на своих лайнерах.

10 Октября 2016 16:16:49

Новая драка на рейсе Jetstar произошла 5 октября. Фото: AFP

Двое австралийцев устроили драку на борту самолета авиакомпании Jetstar во время перелета с Пхукета в Сидней, сообщает ABC News.

Имена участников драки не называются, известно лишь, что это были 27-летний мужчина и 42-летняя женщина. Произошел инцидент в среду, 5 октября. В аэропорту Сиднея дебоширов встречала полиция.

По данным ABC News, конфликт начался после того, как женщина откинула спинку своего кресла, что, по всей видимости, вызвало недовольство у другой пассажирки, сидевшей сзади. Сын последний ударил по креслу, после чего между семьями начался конфликт, переросший в драку. Пассажиров удалось разнять до того, как кто-либо из них получил серьезные травмы.

После инцидента авиакомпания Jetstar выпустила пресс-релиз, в котором заявила, что не намеренf терпеть подобное поведение на рейсах. В компании добавили, что рассматривают вариант внести участников драки в черный список, запретив им путешествовать рейсами Jetstar в будущем.

Напомним, что прямо сейчас власти Австралии реализуют программу под названием Stay Classy in the Air («Будь стильным в полете»). Кампания призвана улучшить поведение австралийцев во время пользования воздушным транспортом.

Предыдущий резонансный инцидент с участием австралийцев произошел в середине июля. Тогда самолет Jetstar, совершавший перелет из Сиднея на Пхукет, был вынужден совершить экстренную посадку на Бали из-за драки на борту (подробнее читайте здесь).