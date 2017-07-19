Пассажиропоток из России на Пхукет показал в январе-мае рост на 17% год к году

Международный аэропорт Пхукета фиксирует продолжающееся восстановление пассажиропотока из России.

19 Июля 2017 14:12:00

Россияне остаются одними из самых многочисленных туристов на Пхукете, уступая лишь китайцам. Соответствующие данные содержатся в опубликованном сегодня отчете консалтинговой компании C9 Hotelworks, посвященном состоянию дел в отельной отрасли. Среди прочего там приводится статистика загрузки международного аэропорта Пхукета, являющегося основными воротами острова для подавляющей доли туристов. Отчет базируется на статистике иммиграционной службы аэропорта и C9 Hotelworks.

Согласно отчету, за первые пять месяцев 2017 года Phuket International Airport принял почти 3,57 млн пассажиров. Доля внутренних рейсов составила 46%, доля международных – 54%.

По сравнению с предыдущим годом, количество пассажиров из Китая выросло на 8%, а из России – на 17%. Абсолютных значений C9 Hotelworks в своем отчете не приводит, но из сопровождающих его графиков следует, что аэропорт Пхукета принял около 700 тыс. китайцев и почти 300 тыс. россиян.

При этом за весь прошлый год, согласно опубликованным ранее данным C9 Hotelworks, пхукетский аэропорт принял около 500 тыс. пассажиров из России, то есть примерно половину всего российского турпотока в Таиланд.