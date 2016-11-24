Пассажир рейса Emirates скончался во время полета

Самолет, следовавший из эмирата Дубай в Куала-Лумпур, совершил экстренную посадку в аэропорту Пхукета во второй половине дня 23 ноября.

24 Ноября 2016 08:50:23

Фото: Архив The Phuket News

Запрос на экстренную посадку поступил от капитана воздушного судна, который рассказал диспетчерам, что один из пассажиров потерял сознание.

Лайнер приземлился в аэропорту Пхукета в районе 13:00-14:00, после чего пассажира, так и не пришедшего в сознание, доставили в отделение неотложной помощи больницы Thalang Hospital. Однако спасти жизнь мужчины, оказавшегося гражданином Сомали, врачи не смогли. В районе 15:00 полиция Саку была уведомлена о смерти иностранца.

«Врачи полагают, что у мужчины были некие проблемы со здоровьем, но причину смерти они пока еще не установили», – заявил лейтенант полиции Сунан Петчну.

По словам офицера, посольство Сомали в Таиланде проинформировано о произошедшем.