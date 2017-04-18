Пассажир мототакси погиб под колесами мусоровоза на Пхукете

Авария с летальным исходом произошла в Пхукет-Тауне во второй половине дня 17 апреля.

18 Апреля 2017 19:22:10

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение о ДТП на пересечении Srisuthat Rd. и Amphur Rd. в 17:30. По предварительной версии событий, озвученной капитаном Крайсорном Пхакаррайей, мототакси с пассажиром и мусоровоз остановились рядом друг с другом на запрещающий сигнал светофора. Когда загорелся зеленый свет, оба транспортный средства одновременно начали движение, однако водитель мусоровоза Вирасак Бунлах не заметил мотоцикл и сбил его.

После аварии 65-летний мототаксист Сувит Паньяйонг и его 39-летний пассажир Адирек Сытронг были доставлены в Phuket Provincial Hospital. Спасти жизнь Адирека, который находился на мотоцикле без шлема, врачам не удалось.

Капитан Крайсорн Пхакаррайа подтвердил, что Вирасаку Бунлаху будут предъявлены обвинения в опасном вождении повлекшем за собой гибель человека.

Офицер добавил, что мототаксист Сувинг Паньяйонг находился за рулем в шлеме и был трезв.