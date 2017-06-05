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Пассажир госпитализирован после обрушения потолка в аэропорту

Потолок обрушился в зале вылета в старом терминале аэропорта Пхукета, куда с прошлого года перевели все внутренние рейсы.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Июня 2017 11:07:13

Пассажир Nok Air получил травму головы после того, как в зале вылета терминала внутренних линий аэропорта Пхукета обвалилась секция навесного потолка. Инцидент произошел у выходов 81-82 около 14:20 субботы, 3 июня. Пострадавшему – 58-летнему Бунче Санггуанаму – оказали первую помощь на месте событий, после чего мужчина был доставлен в больницу Thalang Hospital.

Представитель аэропорта Пхукета, попросивший не указывать своего имени, рассказал, что поддерживающие навесной потолок конструкции «сместились из-за износа, вызванного долгой эксплуатацией».

«Директор аэропорта Монруди Геттупхан связалась с Nok Air, чтобы убедиться, что Бунче Санггуанаму будет компенсирована стоимость билета. Также она связалась с соответствующими страховыми компаниями, которые проведут расследование», – рассказал собеседник редакции.

«Международный аэропорта Пхукета окажет пострадавшему всю помощь, какую возможно. И мы бы хотели извиниться за произошедшее», – добавил представитель аэропорта.

Аэропорт уже подтвердил, что его страховая компания оплатит все больничные счета пострадавшего.

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