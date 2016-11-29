Парламент Таиланда подтвердил наследование трона Кронпринцем Махой Вачиралонгкорном

Специальная сессия Национальной законодательной ассамблеи завершилась произнесением традиционной формулы: «Да здравствует Король».

29 Ноября 2016 16:42:16

Наследный принц Маха Вачиралонгкорн. Фото: Patipat Janthong / Bangkok Post

Во вторник, 29 ноября, Национальная законодательная ассамблея провела специальное заседание, в ходе которого парламент подтвердил наследование трона Его Королевским Высочеством Наследным Принцем Махой Вачиралонгкорном в качестве десятого Короля из династии Чакри, сообщает газета Bangkok Post.

Bangkok Post отмечает, что решение Национальной ассамблеи было принято в соответствии с 23 статьей конституции от 2007 года, раздел которой, посвященный наследованию, имеет силу и в настоящий момент.

Статья гласит, что если до смерти Король назначил наследника, то кабинет министров должен уведомить об этом главу Национальной законодательной ассамблеи. Затем парламент должен признать наследование, после чего президент ассамблеи обратится к наследнику с приглашением занять трон и стать новым Королем Таиланда.

Завершая выступление перед Национальной ассамблеей, президент парламента Порнпет Вичитчончай призвал членов собрания стоя приветствовать нового Короля, на что все 243 члена ассамблеи ответили традиционной формулой: «Да здравствует Король». После этого, как отмечает Thai PBS, специальная сессия парламента была закрыта.