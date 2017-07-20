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Парасейлинг вернулся на пляж Ката

Операторы парасейлинга, приостановившие работу после гибели туриста 12 июля, вернулись на пляж со своими услугами, после того, как военные провели проверку стандартов безопасности.

Таньялак Сакут

20 Июля 2017 09:25:30

Парасейл на пляже Ката 19 июля. Фото читателя The Phuket News
Парасейл на пляже Ката 19 июля. Фото читателя The Phuket News

Турист из Австралии Роджер Хасси погиб на пляже Ката 12 июля. У 70-летнего мужчины в полете отстегнулись клипсы парашютной подвески и он рухнул в воду с многометровой высоты. Спасти жизнь иностранца медикам не удалось.

По следам инцидента полиция предъявила обвинения двум операторам экстремального аттракциона: находившемся на парашюте вместе с клиентом Рунгроту Ракчипу и управлявшему катером Монтйину Джандангу. Оба обвиняются в халатности, повлекшей за собой гибель человека.

После происшествия операторы парасейлинга на пляжах Ката и Карон добровольно приостановили работу, чтобы военные могли провести проверку их оборудования и стандартов безопасности. Руководил инспекцией майор Прасерт Сайтхонгтэ, возглавляющий отдел спецопераций при четвертом региональном командовании Королевской армии Таиланда.

Как заявил накануне майор Сайтхонгтэ, проверены были все операторы парасейлинга на пляжах Ката, Карон и Патонг. Не прошли инспекцию лишь два из них, но и они уже устранили выявленные нарушения. Один из них заменил клипсы подвески, которые, как считается, стали причиной инцидента 12 июля. Второй заменил парашют.

Все операторы были проинструктированы о том, какое оборудование они должны использовать и как часто проверять его состояние. В частности, клипсы должны быть защищены от открытия при случайном нажатии. Майор Сайтхонгтэ отметил, что хотел бы, чтобы регулярные проверки раз в полгода проводили его люди, но решение по этому вопросу остается за губернатором провинции.

Параллельно Морской департамент Пхукета должен проверить лодки, используемые операторами парасейлинга. В беседе с журналистами майор Сайтхонгтэ признался, что пока не получил данных о результатах этой инспекции.

«Я еще не говорил с Морским департаментом», – заявил он.

Глава администрации Ката и Карона (камнан) Винай Читчиеу подтвердил «Новостям Пхукета», что операторы парасейлинга возобновили работу.

«Операторы Ката и Карона уже прошли проверку оборудования. Гарантом выступила Королевская армия Таиланда», – заявил камнан Читчиеу. Отдельно он поблагодарил официальных лиц за оперативную работу. Ранее господин Читчиеу предполагал, что проверки могут затянуться на несколько недель, в течение которых операторы останутся без дохода.

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