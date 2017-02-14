Пара змей выбрала для спаривания пхукетскую школу

Учитель школы на острое Сирэ заметил в школьном дворе двух спаривающихся змей и вызвал спасателей около 7:30 утра пятницы, 10 февраля.

14 Февраля 2017 09:38:27

Фото: Пунсап Сэыанг

В беседе с дежурным Kusoldharm Foundation преподаватель отметил, что змеи вполне могут быть кобрами, а значит учащиеся школы находятся в опасности.

Прибывшие по вызову спасатели действительно обнаружили двух пресмыкающихся в процессе брачных игр. Однако получше рассмотрев змей, специалисты пришли к выводу, что это не кобры, а вполне безобидные лучистые змеи.

«Мы позволили им закончить процесс спаривания, после чего вывезли со школьного двора», – заявил спасатель Пунсап Сэыанг.