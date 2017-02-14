The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Пара змей выбрала для спаривания пхукетскую школу

Учитель школы на острое Сирэ заметил в школьном дворе двух спаривающихся змей и вызвал спасателей около 7:30 утра пятницы, 10 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Февраля 2017 09:38:27

Фото: Пунсап Сэыанг
Фото: Пунсап Сэыанг

В беседе с дежурным Kusoldharm Foundation преподаватель отметил, что змеи вполне могут быть кобрами, а значит учащиеся школы находятся в опасности.

Прибывшие по вызову спасатели действительно обнаружили двух пресмыкающихся в процессе брачных игр. Однако получше рассмотрев змей, специалисты пришли к выводу, что это не кобры, а вполне безобидные лучистые змеи.

«Мы позволили им закончить процесс спаривания, после чего вывезли со школьного двора», – заявил спасатель Пунсап Сэыанг.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Россиянин арестован в Паттайе по делу о контрабанде кокаина
Россиянин арестован в Паттайе по делу о контрабанде кокаина
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
PSS готовится к шестому международному турниру
PSS готовится к шестому международному турниру
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
День для всех: Новый семейный бранч в Hilton
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.