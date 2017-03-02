Пара из России заявила в полицию о вымогательстве со стороны полицейского

Полиция Сураттхани проводит расследование по заявлению Екатерины и Антона Лобановых, утверждающих, что стали жертвами вымогателей на острове Пханган.

2 Марта 2017 10:26:51

Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Об инциденте на острове Пханган сообщила 1 марта газета Bangkok Post, а сам случай произошел ночью 28 февраля. Как пишет Bangkok Post, россияне Екатерина и Антон Лобановы возвращались с пляжа Рин, когда к ним подошли двое мужчин и предложили приобрести наркотики. Россияне, по их словам, от наркотиков отказались, однако на следующее предложение – подвезти их до отеля на такси – согласились.

По дороге такси остановилось и к нему подошли еще трое мужчин, представившихся сотрудниками полиции. Лобановым было сказано, что их привлекут к ответственности за хранение наркотиков, если они не откупятся прямо на месте.

Bangkok Post пишет, что Екатерина заявила, что денег у них при себе нет, после чего получила удар в лицо. Затем вымогатели отняли у россиян iPhone 6 и другие ценности на общую сумму в 30 тыс. бат, а после высадили пару на улице Ban Thong Nang Rd. в тамбоне Бан-Тай. Россияне обратились за помощью к местным жителям, которые отвели их в ближайший полицейский участок, где они сообщили о произошедшем.

Инцидент получил широкий резонанс. Шеф полиции Сураттхани генерал-майор Апичарт Бунсрирот заявил, что отправил на Пханган группу сотрудников для расследования происшествия. Личности подозреваемых уже установлены. Ими оказались сотрудник полиции Суриян Ранджуан и четверо гражданских лиц: Сурия Раугтхонг, Тханин Срикэу, Апидет Кхонгман и Тхависин Кхонгнак. Трое последних уже явились в полицию для дачи показаний.

Тханин Срикэу полностью отверг свою причастность к инциденту. Тхависин и Апидет заявили, что действительно пытались продать иностранцам некие таблетки, но это были не наркотики, а обычное обезболивающее.

Информации о расследовании в отношении сотрудника полиции Сурияна Ранджуана в статье Bangkok Post не содержится. Однако издание сообщает, что генерал-майор Апичарт Бунсрирот пообещал применить к нему «жесткие дисциплинарные меры», если его вина будет доказана.