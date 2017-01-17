Паоло Рандоне присоединился к команде Thanyapura

Итальянский профессионал индустрии гостеприимства вернулся я в Таиланд. Спортивно-оздоровительный курорт Thanyapura объявил о назначении Паоло Рандоне на пост руководителя по операционной деятельности (СОО).

17 Января 2017 16:55:21

Паоло Рандоне вернулся в Таиланд. Фото: Thanyapura

«Я рад пригласить Паоло в нашу команду в тот момент, когда Thanyapura продолжает расширяться и становиться лидирующим курортом и центром мирового уровня в сфере оздоровления и проведения глобальных спортивных событий», – заявил Филипп фон Харденберг президент и гендиректор Thanyapura Health & Sports Resort.

«В 2015 году было положено начало новому этапу инвестиций в комплекс, и в 2017 году эти планы уже приобретают форму. Наша репутация в качестве первоклассного спортивного центра не имеет равных, и мы стремимся повторить эти достижения в процветающих сегментах здоровья, хорошего самочувствия, питания, ментального развития и спорта», добавил господин фон Харденберг. Среди последних проектов Thanyalura значится, к примеру, запуск обновленного жилого крыла на 37 номеров, получившего название Garden Wing.

Паоло Рандоне, присоединившийся к команде Thanyalura в конце 2016 года, в Таиланде уже работал. За плечами специалиста – руководящие должности в отелях Dusit Thani в Бангкоке и Паттайе в 2007-2010 годах. Непосредственно перед возвращением в Таиланд он работал в Сингапуре.

«Я с воодушевлением жду возможности вместе с Филиппом заняться развитием Thanyapura. Своими спортивными и оздоровительными программами мы меняем жизни людей. Thanyapura помогает гостям поддерживать здоровый образ жизни и оптимизировать свой потенциал», – заявил Паоло Рандоне.