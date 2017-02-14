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Пальма упала на тук-тук в Кароне

Ствол пальмы раздавил кузов тук-тука, однако в момент происшествия в автомобиле никого не было.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Февраля 2017 09:04:04

Спасатели получили сообщение об инциденте в Кароне около 10 утра воскресенья, 12 января. Прибывшие на место событий специалисты обнаружили раздавленный стволом пальмы тук-тук и поврежденное здание придорожной аптеки, однако этим ущерб и ограничился. Водитель такси, имя которого не раскрывается, избежал серьезных травм.

По словам шофера, он направлялся по пляжной дороге в сторону Патонга, но по пути решил остановиться, чтобы переждать порывы сильного бокового ветра. В этот момент водитель увидел падающую на его тук-тук пальму и поспешно покинул салон в последний момент перед тем, как ствол дерева рухнул на автомобиль.

Сотрудники районного управления Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций и смягчения их последствий заявили, что в настоящий момент они проверяют все пальмы в Кароне. Возраст некоторых из деревьев исчисляется десятками лет, и официальные лица намерены убедиться, что происшествие не повторится.

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