Озвучена повестка туристического форума TTF 2017

Тайский туристический форум (Thailand Tourism Forum или TTF) состоится по расписанию, 23 января 2017 года, сообщается в пресс-релизе организаторов.

6 Декабря 2016 18:24:08

Ежегодный туристический форум состоится в Банкгоке в январе следующего года. Фото: TTF

Мероприятие, ежегодно проводимое Американской торговой палатой (Amcham) и C9 Hotelworks, примет у себя InterContinental Hotel Bangkok, входящий в группе InterContinental, поддерживающую форум.

Форум состоится в Бангкоке уже в шестой раз. Главной темой на повестке дня станет поддержание «устойчивого и долгосрочного развития на фоне новых вызовов, включая рост экономики совместного потребления, а также существенное увеличение внутренней туристической мобильности миленниалов». Именно так тематика заявлена в пресс-релизе Amcham и C9 Hotelworks.

«Несмотря на глобальные экономические трудности, экстремальные колебания курса валюты и значительные внутренние испытания, Таиланд по-прежнему наблюдает в 2016 году стабильное увеличение турпотока. Туристическое управление Таиланда недавно выступило с заявлением, что страна перевыполнит планы в туристической области, которая принесет выручку в размере 2,58 трлн бат, что на 14% выше уровня 2015 года», – говорится в пресс-релизе.

«Но даже на фоне столь позитивного общего прогноза, индустрия гостеприимства в Таиланде постоянно сталкивается с вызовами. Для отелей это постоянная необходимость регулировки средней дневной стоимости номеров (ADR) и адекватного уровня выручки доходности с одного номера (RevPar) на фоне все увеличивающейся конкуренции на региональном уровне. Для бизнесов, чья работа связана с достопримечательностями, это необходимость быть гибкими и свежими на постоянно эволюционирующем рынке. Все эти требования и рыночная динамика будут проанализированы выступающими на форуме экспертами и обсуждены на дебатах в рамках насыщенной дневной программы Thailand Tourism Forum 2017, после которой участники смогут пообщаться в свободном формате», – говорят организаторы форума.

«В мире мгновенных апдейтов и постоянно меняющихся туристических технологий, трендов и отношений, как никогда важно быть инновационным игроком», – добавляет управляющий директор C9 Hotelworks Билл Барнетт. По его словам, на форуме будет сделан акцент на ключевых данных статистики, набирающих силу трендах, а также открывающихся новых региональных туристических брендах в Таиланде.

В этом году на Thailand Tourism Forum с докладами выступят Ворасит «Ван» Иссара из Sri Panwa; Гавин Вонгкусонкит из Heritage Estates Co.; Джеспер Палмквист из STR; Ниъат Эркан из JLL и Виминтра Джангнин из Hotel Intel. Модераторами панельных дискуссий станут не менее уважаемые игроки индустрии гостеприимства, а среди участников будут руководители таких отельных группы InterContinental Hotels Group, ONYX Hospitality Group, Dusit International, Rosewood Hotel Group и Accor Hotels.

Вместе с ними участие в обсуждении примут представители престижных отелей, а также специалисты из Туристического управления Таиланда и профильных отраслевых объединений.

Участие в мероприятии бесплатно, однако требуется предварительная регистрация. Дополнительная информация на www.amchamthailand.com, www.thailandtourismforum.com, по эл. почте [email protected] и телефону 02-254-1041 (доб. 212).