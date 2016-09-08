Озвучен список докладчиков на Property Report Congress

Организаторы Pro-perty Report Congress озвучили список докладчиков, которые выступят на мероприятии 22 сентября в Банкгоке.

8 Сентября 2016 14:57:02

Конгресс пройдет здании Plaza Athenee Bangkok, a Royal Meridien Hotel.

Посвященный недвижимости конгресс станет частью церемония вручения премий Thailand Property Awards 2016 и пройдет здании Plaza Athenee Bangkok, a Royal Meridien Hotel непосредственно перед гала-ужином. Девелоперский форум стартует в 9 утра и завершится к 6 вечера, после чего участники получат время на отдых, а затем перейдут к главному событию дня – оглашению имен победителей Thailand Property Awards 2016.

Тематика конгресса будет достаточно широкой. Участники сперва поговорят о состоянии рынка в целом, после чего перейдут к обсуждению отдельных сегментов, таких как жилая и отельная недвижимость, торговые комплексы, офисные площади, маркетинг и дизайн. Отдельно будут обсуждены и особенности региональных рынков, включая Пхукет, Хуа-Хин, Чианг-Май и восточное побережье Сиамского залива. В качестве докладчиков выступят следующие эксперты:

Эндрю Лэнгдон, старший вице-президент по азиатскому региону Mövenpick Hotels & Resorts.

Нитхипхат Тонгпун, исполнительный директор CBRE Thailand.

Клинт Нагата, основатель и старший креативный директор Blink Design.

Маурицио Бисицки, вице-президент по продажам и маркетингу Anantara Vacation Club.

Питипхатр Бури, исполнительный директор Bhiraj Buri Group.

Сасивимон Синтхаванаронг, директор по дизайну Jarken.

Томас Леесер, директор Leeser Architecture.

Стивен О’Делл, директор SODA (Thailand).

Клейтон Вэйд, владелец и управляющий директор Premier International.

Запись на участие в конгрессе по-прежнему открыта. Подробную информацию можно получить у директора мероприятия Патравади Сирапантхакарн (Эми) по эл.

почте [email protected] uruinternational.com. Больше информации на AsiaPropertyAwards.com/thailandpropertyawards/