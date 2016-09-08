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Озвучен список докладчиков на Property Report Congress

Организаторы Pro-perty Report Congress озвучили список докладчиков, которые выступят на мероприятии 22 сентября в Банкгоке.

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8 Сентября 2016 14:57:02

Конгресс пройдет здании Plaza Athenee Bangkok, a Royal Meridien Hotel.
Конгресс пройдет здании Plaza Athenee Bangkok, a Royal Meridien Hotel.

Посвященный недвижимости конгресс станет частью церемония вручения премий Thailand Property Awards 2016 и пройдет здании Plaza Athenee Bangkok, a Royal Meridien Hotel непосредственно перед гала-ужином. Девелоперский форум стартует в 9 утра и завершится к 6 вечера, после чего участники получат время на отдых, а затем перейдут к главному событию дня – оглашению имен победителей Thailand Property Awards 2016.

Тематика конгресса будет достаточно широкой. Участники сперва поговорят о состоянии рынка в целом, после чего перейдут к обсуждению отдельных сегментов, таких как жилая и отельная недвижимость, торговые комплексы, офисные площади, маркетинг и дизайн. Отдельно будут обсуждены и особенности региональных рынков, включая Пхукет, Хуа-Хин, Чианг-Май и восточное побережье Сиамского залива. В качестве докладчиков выступят следующие эксперты:

  • Эндрю Лэнгдон, старший вице-президент по азиатскому региону Mövenpick Hotels & Resorts.
  • Нитхипхат Тонгпун, исполнительный директор CBRE Thailand.
  • Клинт Нагата, основатель и старший креативный директор Blink Design.
  • Маурицио Бисицки, вице-президент по продажам и маркетингу Anantara Vacation Club.
  • Питипхатр Бури, исполнительный директор Bhiraj Buri Group.
  • Сасивимон Синтхаванаронг, директор по дизайну Jarken.
  • Томас Леесер, директор Leeser Architecture.
  • Стивен О’Делл, директор SODA (Thailand).
  • Клейтон Вэйд, владелец и управляющий директор Premier International.

Запись на участие в конгрессе по-прежнему открыта. Подробную информацию можно получить у директора мероприятия Патравади Сирапантхакарн (Эми) по эл.

почте [email protected] uruinternational.com. Больше информации на AsiaPropertyAwards.com/thailandpropertyawards/

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