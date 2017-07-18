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Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею

Бывший сотрудник полиции из Нонтхабури выиграл главный приз сразу по 30 билетам национальной лотереи.

Новости Пхукета

18 Июля 2017 10:22:55

Фото: Khao Sod
Фото: Khao Sod

Вечером 16 июля в полицейский участок Раттанатхибета явился бывший сотрудник правоохранительных органов Сансак Кэуракса и заявил о желании зарегистрировать факт выигрыша в лотерею сразу по 30 билетам, пишет Khao Sod.

Номера тайской лотереи не являются уникальными и билеты с каждой комбинацией выпускаются несколькими копиями. Именно пачку таких копий номинальной стоимостью 2400 бат и приобрел 75-летний господин Кэуракса, утверждает Khao Sod.

Мужчина купил 30 билетов с комбинацией 820327, поскольку финальные две цифры соответствовали дню его рождения. Однако в ходе тиража 16 июля сыграли не два последних числа, а все шесть, шанс на что составлял один к миллиону. Таким образом Сансак Кэуракса выиграл 180 млн бат (до уплаты пошлины).

Полицейский не уточнил, на что он намерен потратить деньги. При этом его выигрыш стал крупнейшим среди всех, о которых СМИ сообщали в последние годы.

Сам факт рекордного выигрыша, впрочем, пока не подтвержден официальными лицами, кроме издания Khao Sod о нем никто не сообщал. Также вопросы вызывает сама возможность купить сразу 30 билетов. Ранее Управление государственной лотереи (GLO) сообщало «Новостям Пхукета», что обычно печатаются «пять, а иногда шесть» копий билетов с одинаковыми номерами, но отнюдь не три десятка.

Подробнее об устройстве тайской лотереи читайте здесь.

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The Phuket News
Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею
Отставной полицейский выиграл 180 млн бат в лотерею
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