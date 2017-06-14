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Отключения воды ожидаются сегодня в Ко-Кэу и Пхукет-Тауне

Управление водоснабжения провинции Пхукет (PWA) объявило о проведении ремонтных работ на магистральных линиях в среду, 12 июня.

Новости Пхукета

14 Июня 2017 09:22:04

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

С 9 утра проблемы с водоснабжением могут наблюдаться в районе улиц Soi Koh Kaew 33 и 88, поселков Land and House, Habitia и Habitown, Indy II, Chao Fah Garden Home, Sansiri, Burasiri и около British International school.

Также перебои с подачей воды возможны в Пхукет-Тауне в районе улиц Soi Surin 2 и Srisuthat Rd., а также у провинциального Управления по производству каучука. Более того, там подача воды может быть ограничена и в четверг, 13 июня.

Ремонтные работы будут проводиться с 9:00 утра. К моменту окончания рабочего дня водоснабжение будет восстановлено.

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