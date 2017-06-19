Отключение воды ожидается в Пхукет-Тауне 20 июня

Управление водоснабжения провинции Пхукет (PWA) объявило о том, что с 9:00 утра до 17:30 вечера часть районов Пхукет-Тауна может остаться без воды.

19 Июня 2017 11:14:54

Фото: Архив The Phuket News

Как заявили в PWA отключение воды связано с ремонтом электрооборудования на насосных станциях.

Проблемы с водоснабжением 20 июля ожидаются в районе улиц Pa Lian Rd., Damrong Rd. (от перекрестка у здания суда до пересечения с Pa Lian Rd.), Narisorn Rd., Phuyai Ban Rd., Amphor Rd., Soi Kamnan., Trang Rd., Rasadanusorn Rd. и Rumpattana Rd. (от пересечения с Pa Lian Rd. до конца городской черты).

В PWA порекомендовали жителям подготовить запасы воды для бытовых нужды и извинились за доставленные неудобства. Телефон для справок: 076-211-130.