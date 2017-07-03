Отключение электричества ожидается в Вичите 4 и 6 июля

Управление энергоснабжения Пхукета (РРЕА) предупредило об отключениях в Вичите 4 и 6 июля.

3 Июля 2017 15:46:55

Фото: РРЕА

Отключение электроснабжения в РРЕА объясняют необходимостью проведения работ на высоковольтных линиях.

Во вторник, 4 июля, электричества не будет с 9:00 утра до 16:30 дня на Chao Fa West Rd. от Wirat Hongyok Rd до Soi Soontornutit.

В четверг, 6 июля, на аналогичный период времени без света останутся дома и офисы на Sakdidet Rd. от Soi Nikom до Phuket Sabai Village, включая Soi Porkun и Soi Suwanna.

Телефоны PPEA для справок: 076-319173 и 082-7901634.