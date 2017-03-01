Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen Khao Phuket
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Отключение электричества ожидается 2 марта в Ко-Кэу

Управление энергоснабжения провинции Пхукет (РРЕА) продолжает работы по модернизации высоковольтных линий. В четверг, 2 марта, света не будет в Ко-Кэу.

Новости Пхукета

1 Марта 2017 16:38:09

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

В уведомлении РРЕА говорится, что перебои с энергоснабжением возможны с 9:00 утра и до 18:00 вечера. Затронуты будут кварталы, расположенные вдоль Thepkrassattri Rd. от школы Baan Sapam School до Т-образного перекрестка Thepkrassattri Rd. и Bypass Rd. (где сейчас ведется прокладка тоннеля). РРЕА отмечает, что электричества может не быть на Soi Koh Kaew 1, 3, 5, 7 и 9; в районе рынка в Сапане и на Thepkrasattri Rd. вплоть до дилерского центра Isuzu.

Напомним, в среду, 1 марта, электричества не было в районах, расположенных к югу от указанных (ближе к Пхукет-Тауна). Отключение света также было связано с модернизацией высоковольтных линий.

РРЕА приносит извинения за доставленные неудобства. При наличии вопросов информацию можно получить по телефонам 076-319173 и 082-7901634.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Начат сбор средств для двух подростков из России, пострадавших в ДТП в Таиланде
Начат сбор средств для двух подростков из России, пострадавших в ДТП в Таиланде
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
Программа Фестиваля старого города 2-4 февраля
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
BISP влилась в проект Ride 4 Kids
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
Стейк в стиле гаучо в Asado Gaucho Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Ходит ли все еще экспресс в аэропорт?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2017 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.