Отключение электричества ожидается 2 марта в Ко-Кэу

Управление энергоснабжения провинции Пхукет (РРЕА) продолжает работы по модернизации высоковольтных линий. В четверг, 2 марта, света не будет в Ко-Кэу.

1 Марта 2017 16:38:09

Фото: Архив The Phuket News

В уведомлении РРЕА говорится, что перебои с энергоснабжением возможны с 9:00 утра и до 18:00 вечера. Затронуты будут кварталы, расположенные вдоль Thepkrassattri Rd. от школы Baan Sapam School до Т-образного перекрестка Thepkrassattri Rd. и Bypass Rd. (где сейчас ведется прокладка тоннеля). РРЕА отмечает, что электричества может не быть на Soi Koh Kaew 1, 3, 5, 7 и 9; в районе рынка в Сапане и на Thepkrasattri Rd. вплоть до дилерского центра Isuzu.

Напомним, в среду, 1 марта, электричества не было в районах, расположенных к югу от указанных (ближе к Пхукет-Тауна). Отключение света также было связано с модернизацией высоковольтных линий.

РРЕА приносит извинения за доставленные неудобства. При наличии вопросов информацию можно получить по телефонам 076-319173 и 082-7901634.