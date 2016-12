Отелям без лицензии дали время до конца января на регистрацию Заявления должны быть поданы в срок с 29 декабря 2016 года до 31 января 2017 года. 16 Декабря 2016 14:00:02 Губернатор Пхукета Чокчай Дечаморнтхан дал «нелегальным отелям» месяц на регистрацию. Речь идет об объектах недвижимости, где сдаются комнаты в краткосрочную аренду (на срок до 30 дней) без оформления отельной лицензии. Ранее в этом году власти в Бангкоке и на Пхукете однозначно заявили, что в их глазах владельцы подобного бизнеса осуществляют отельную деятельность и должны получить соответствующие лицензии. Теперь же стало известно, когда это нужно сделать. Заявления должны быть поданы в срок с 29 декабря 2016 года до 31 января 2017 года, заявил глава Пхукета Чокчай Дечаморнтхан ранее в этом месяце. Говоря об отельном рынке провинции, господин Дечаморнтхан заявил, что сейчас на острове официально работают 424 гостиницы с суммарным фондом в 45,74 тыс. номеров. Из них, по данным властей, 204 отеля находятся в округе Муанг-Пхукет (19,395 номеров в Раваи, Чалонге, Ката, Кароне, Пхукет-Тауне и так далее), еще 148 отелей располагаются в округе Кату (18,839 тыс номеров в Кату, Патонге и окрестностях), а также 72 отеля зарегистрированы в округе Таланг (7,506 тыс номеров в Камале, в Лагуне, на Сурине и дальше на север вплоть до Май-Кхао). Кроме того, по словам губернатора, власти обнаружили еще 1366 объектов недвижимости, где можно снять номер или комнату в краткосрочную аренду, хотя отелями эти объекты не являются. Именно им и предписано официально зарегистрироваться в течение января. Сделать это необходимо в окружных управах по месту нахождения. «Если они не уложатся в срок, мы рассмотрим вопрос о возможности продления регистрационного периода. Впрочем, он не должен быть больше шести месяцев», – добавил губернатор Чокчай Дечаморнтхан. Тем, кто не пройдет регистрацию, глава провинции пообещал юридические последствия. По словам губернатора, деятельность нелегальных отелей негативно сказывается на показателях бронирования номеров в провинции. Также регистрация, как отметил глава провинции, является антикоррупционной мерой. «Решение этой проблемы повысит уверенность туристов в том, что Пхукет является качественным туристическим направлением, и гарантирует, что отдыхающие будут размещаться в качественных отелях во время пребывания на Пхукете», --добавил вице-губернатор Снитх Сривихок. Стоит отметить, что для владельцев нелегальных отелей процесс регистрации сейчас проще, чем раньше. В августе этого года вступило в силу распоряжение Министерства внутренних дел, по которому получить отельную лицензию могут и те, кто раньше не имел возможности претендовать на нее, поскольку использовавшийся в качестве отеля объект недвижимости не соответствовал требованиям, предъявляемым к гостиницам Законом о контроле строительства (Building Control Act или ВСА от 1979 года). В целом поправки сводятся к тому, что небольшие отели теперь могут получить лицензию в упрощенном порядке, поскольку требования к ним будут мягче, чем к курортных комплексам на сотни номеров (см. таблицу). Действовать министерское распоряжение будет в течение пяти лет, однако воспользоваться послаблениями смогут лишь те заявители, чьи объекты недвижимости уже существовали к моменту вступления документа в силу 19 августа 2016 года. На здания, построенные позже, распоряжение не распространяется. Распоряжение Министерства внутренних дел включает в список отелей здание, где либо просто сдаются комнаты в краткосрочную аренду, либо также предоставляется ресторанное и другое обслуживание. В документе отели подразделяются на три типа, для каждого из которых устанавливаются свои требования. Категории имеют следующий вид: Тип 1. Здание с одним или двумя этажами и номерным фондом не более 10 комнат. Тип 2. Здание, не попадающие под определение типа 1 и имеющее не более 20 комнат. Тип 2. Здание, не попадающие под определение типа 1 и имеющее более 20 комнат. Министерское распоряжение смягчает ряд требований ВСА к отелям каждого из типов, причем самыми либеральными условия будут для заявителей, желающих зарегистрировать гостиницу типа 1 (см. таблицу). Как уже говорилось, действовать послабления будут в течение пяти лет. Однако если для получения отельной лицензии требуется внести в конструкцию здания структурные изменения, то заявку (либо уведомление в соответствии с разделом 39(bis) ВСА нужно подать в течение двух лет. Также важно помнить, что здание должно соответствовать и другим требования ВСА к отелям, которые действовали на момент его строительства или реконструкции. Речь идет, к примеру, об общей высоте постройки, наличии парковочного пространства и так далее.