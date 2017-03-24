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От редакции: За себя и за того парня

Какие бы законы ни принимали власти Таиланда, правила игры на дорогах страны пока не изменились: думай и за себя, и за того парня.

Новости Пхукета

30 Марта 2017 16:01:26

Последствия аварии в Кату в феврале 2017 года. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Последствия аварии в Кату в феврале 2017 года. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Март оказался богатым на новости по теме безопасности дорожного движения. Кабмин одобрил увеличение продолжительности обязательного обучения в автошколе до 15 часов; власти Пхукета начали очередную (какую уже по счету?) проверку коммерческого транспорта; Национальный совет за мир и порядок воспользовался своими чрезвычайными полномочиями, чтобы обязать пристегиваться не только водителей, но и пассажиров автомобилей.

Можно было бы только порадоваться всему перечисленному выше, если бы не одно маленькое «но». Любой экспат, живущий в Таиланде хотя бы пару лет, с уверенностью скажет, что все эти инициативы в реальности мало что изменят. Обязательные 15 часов автошколы не избавят дороги от тысяч водителей, получивших права до того, как обучение стало обязательным (а переаттестации всех шоферов проект не предполагает). Проверка водителей коммерческого транспорта на наличие удостоверений соответствующего типа – это лишь проверка бумаг, но отнюдь не навыков вождения и водительских привычек. Родственникам жертвы дорожной аварии не станет легче оттого, что их сына или дочь убил водитель с правильной лицензией. А что касается требования пристегиваться, то интересно было бы посмотреть, как его будут соблюдать бирманские рабочие, едущие на стройку в кузове пикапа, что запрещено по закону. Или школьники в салоне сонг-тэу, что не запрещено, но оттого не менее опасно.

Возможно, в какой-то момент все хорошие и нужные законы дополнятся в Таиланде соответствующей правоприменительной практикой: лихачей из числа водителей минивэнов будут на годы отстранять от работы; водителей, не прошедших через автошколу заставят это сделать; в тук-туках и сонг-тэу появится такой элемент безопасности как, простите, дверь. Возможно, все это когда-то произойдет. Но пока что безопасность каждого водителя и пассажира находится исключительно в его собственных руках.

На деле это означает, что любой байкер или автомобилист на тайской дороге должен не только уметь водить, но уметь водить в экстремальных условиях, где другие участники движения постоянно нарушают правила. Возможно, в Германии водителю достаточно думать только за себя, но в Таиланде ему приходится думать еще и за того парня, предсказывать его неожиданные убийственные маневры и нарушения правил. Любая авария – это следствие выхода за пределы своих возможностей по управлению транспортным средством и анализу дорожной обстановки. И Таиланд учит этому очень жестко.

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