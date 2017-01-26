От редакции: Все придумано до нас

Коммерческие перевозки – это бизнес, а значит в случае аварии с участием такси или автобуса претензии должны предъявляться такие же, как и к любой другой компании, по вине которой пострадали или погибли люди.

3 Февраля 2017 12:19:53

На Пхукете не прекращается череда дорожных аварий с участием такси, пассажирских микроавтобусов, тук-туков и другого транспорта, который местные власти по сложившейся традиции относят к категории общественного. В широком понимании термина такси и тук-туки к общественному транспорту действительно относятся. Но гораздо важнее, что этот транспорт коммерческий. И возможно, именно здесь надо искать ключ к решению проблемы адекватного наказания за пренебрежение безопасностью пассажиров.

Складывается ощущение, что при рассмотрении дел об авариях такси и минивэнов подход к водителю точно такой же, как в случае с человеком, управляющим своим частным транспортным средством. Но мерить одной линейкой этих водителей нельзя. И это принципиально важный момент.

Водитель коммерческого транспорта – хоть в Таиланде, хоть в России – это не просто Сомчай, Киттисак, Дмитрий или Олег. В момент, когда он находится за рулем, он прежде всего сотрудник на работе. У него есть не только имя, но и должность; не только обычные гражданские обязанности, но и должностные; он действует не только от своего лица, но и от лица той или иной организации. В этом принципиальное различие между нарушающим ПДД шофером коммерческого минивэна и делающим то же самое человек на своей частной машине. Уголовной и гражданский кодекс распространяются на обоих, но у водителя коммерческого транспорта еще есть ответственность профессиональная, и именно с нее необходимо начинать.

Ключевых моментов здесь два. Если сотрудник (водитель) показал свою непригодность к какой-то работе, то он не должен ее выполнять, пока не научится. Именно это должно быть первым шагом в случае ДТП по вине водителя. Индивидуальная ответственность – потом, сперва – отстранение от работы непригодного сотрудника или предупреждение, если проступок был не тяжким и единовременным.

Второй момент – ответственность нанимателя. Когда у покупателя в руках взрывается телефон Samsung, то первая претензия – к компании Samsung, а не непосредственно к тому сотруднику, который вставлял аккумулятор в устройство. Когда в гамбургере из McDonalds обнаруживается таракан – претензия к McDonalds. Когда на трассе разбивается автобус KBV, претензия – к KBV, а в случае с такси – к кооперативу или «клубу» в котором он состоит.

А с индивидуальной ответственностью полиция суд разберутся в обычном порядке.