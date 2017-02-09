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От редакции: Услуга по запросу

Почему аварии на виза-ранах происходят и будут происходить регулярно? Ответ простой: мы сами заказываем услугу такого качества.

15 Февраля 2017 09:02:33

Для многих иностранцев, живущих на Пхукете, виза-раны – неотъемлемая часть быта. За новой визой – в Пенанг, за новым штампом – в Мьянму, и так по кругу в течение года, двух, трех, пяти. В редакции The Phuket News и «Новостей Пхукета» найдется от силы пара иностранцев, кому ни разу не приходилось садиться в ночной автобус, чтобы на рассвете пересечь малазийскую границу, а к завтраку уже подать пачку бумаг в тайском консульстве в Джорджтауне. Да и среди читателей, наверное, не так уж много тех, кто не знает как выглядят розетки в Banana Hotel, чем кормят на обратном пути из Пенанга, и с какой скоростью едет ночной микроавтобус.

Скорость эта такова, что аварии попросту неизбежны. Тайское шоссе – не гоночный трек, а тайский минивэн – не болид Формулы-1, так что работа водителя-визаранщика во многом схожа с работой сапера. Вопрос не в том, случится ли авария. Вопрос в том, когда это произойдет.

После каждого ДТП в социальных сетях поднимает единогласное возмущение и водителям достается больше всего. Их обвиняют и в том, что они гонят слишком быстро; и в том, что употребляют наркотики; и во всех прочих смертных грехах. Однако об одном немаловажном моменте обвиняющие забывают. А именно о том, что вообще-то такой стиль вождения и такая степень риска – это именно то, что заказывает компании визаранщик и за что платит.

В интернете можно найти полдюжины способов добраться до того же Пенанга с гораздо меньшим риском, однако популярностью они у иностранцев не пользуются, поскольку все хотят побыстрее и подешевле. И именно на этот запрос отвечают компании, организующие виза-раны.

Микроавтобус летит по трассе на дикой скорости, чтобы успеть в Пенанг за одну ночь, поскольку именно за это заплатили пассажиры. Водитель отправляется в рейс без сменщика, чтобы поездка стоила дешевле. Наивно было бы полагать, что шофер проводит бессонную ночь потому, что ему это нравится. Просто заплатили ему именно за это, а не за то, чтобы он ехал медленно, аккуратно и безопасно.

Как известно, из триады быстро-качественно-дешево можно выбрать только два пункта. В случае с виза-ранами выбор клиента понятен. И выбор этот, между прочим, вполне сознательный, давайте не будем лукавить.

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