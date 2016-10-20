От редакции: Таиланд, мы скорбим вместе с тобой

Его Величество Король Таиланда Пхумипон Адульядет ушел из жизни. Таиланд скорбит.

23 Октября 2016 17:40:40

Фото: Udom Jampathin

В течение долгих лет своего правления Его Величество Король Пхумипон Адульядет был загадкой для внешнего мира, который неоднократно слышал о любви тайцев к монарху, но масштаб этой любви оценить едва ли мог. Сейчас, когда миллионы человек по всему Таиланду облачаются в черное и выходят на траурные церемонии, глубину этого чувства не заметить нельзя. Даже природа скорбит вместе с Таиландом, поливая землю проливным дождем, капли которого смешиваются со слезами на лицах людей, ежедневно собирающихся почтить память Его Величества.

Соболезнования тайскому народу поступают со всего мира, но ближе всех боль тайцев разделяют те иностранцы, чья жизнь так или иначе связана с Таиландом, для кого он стал вторым или даже первым домом. Слова «Наш Король» можно услышать как из уст тайцев, так и от экспатов, и именно в этом заключается одна из сторон величия Пхумипона Адульядета – он был Королем для людей и Королем среди людей. Многим экспатам потребовались годы, чтобы понять то, что всегда было очевидно каждому тайцу.

Пхумипон Адульядет был не только величественным монархом, символизировавшим силу и традиции страны, но настоящим отцом своего народа, когда дело касалось нужд простых людей. Он в буквальном смысле приносил людям воду в засуху. Он превращал бесплодные земли в плодородные поля. Он дарил мир в дни социальных потрясений и безопасность во время природных катаклизмов.

Пхумипон Адульядет отправлялся к беднейшим из бедных, чтобы из первых уст узнать, чем они живут и в чем нуждаются. А узнав – делал все возможное, чтобы действительно изменить их жизнь к лучшему.

Одновременно Король оставался живым человеком, увлекавшимся музыкой и спортом, любившим свою семью. Он ходил под парусом, проводил время с ракеткой на корте, делал фотоснимки, играл со своей собакой. Пхумипон Адульядет наслаждался простыми радостями жизни, точно такими же, какими наслаждались его подданные. И точно так же, как они, скорбел в дни национального горя и личных утрат.

Народу Таиланда выпало счастье иметь Короля, который искренне переживал за своих подданных, и каждый таец это знает. Сейчас Таиланд потерял Отца, и горе страны – наше общее горе в эти тяжелые дни.

Вечная память Его Величеству Королю.

Таиланд, мы скорбим вместе с тобой.