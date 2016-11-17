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От редакции: Шанс на перемены

Инициатива группа PKCD не предлагает принципиально новых новых автобусных маршрутов на Пхукете, однако инициатива пхукетских бизнесменов – это шанс на перемены.

21 Ноября 2016 08:42:00

Автобус «сонг-тэу» в Пхукет-Тауне. Фото: fitri agung
Автобус «сонг-тэу» в Пхукет-Тауне. Фото: fitri agung

У так называемого общественного транспорта на Пхукете есть одна характерная особенность – он не общественный. Когда официальные лица говорят «Public Transport», то имеются в виду самые различные виды коммерческих пассажироперевозок, все из которых подходят скорее под формулировку такси, частных или кооперативных.

Многочисленные клубы тук-тукеров и объединения таксистов; все минивэны, «лимузины» и даже «сонг-тэу» – все это частный бизнес, преследующий свои коммерческие интересы, но отнюдь не интересы публики. Единственный действительно общественный транспорт – это розовые автобусы «по-тонг», которыми управляет Административная организация провинции (OrBorJor), но их маршруты можно пересчитать по пальцам, да и количество самих автобусов невелико.

Уже два года прошло с того момента, как полиция при поддержке военных провела масштабную кампанию с целью навести порядок в покрытом мраком мире частного извоза на Пхукете, однако население особых перемен не почувствовало. Теоретически можно было бы предположить, что после 2014 года общественный транспорт смог бы начать проникать на территорию, куда раньше въезд ему был заказан, но этого не произошло. По-прежнему добраться от Карона до Патонга или Най-Харна можно лишь на такси или тук-туке за соответствующую сумму денег. Если бы на этих направлениях появилась альтернатива, то спрос бы был. Но ее не появилось.

Группа PKCD, решившая запустить на Пхукете современные автобусы, тоже пока не предлагает новых маршрутов, однако инициатива пхукетских бизнесменов – это шанс на перемены. Ключевых моментов здесь несколько. Во-первых, за PKCD стоят значимые пхукетские семьи, которые вкладывают в проект свои собственные деньги и, очевидно, рассчитывают на возврат инвестиций. Во-вторых, надежду дает план PKCD по выходу на IPO, что по умолчанию предполагает прозрачность и ответственность перед покупателями акций. В-третьих, в команде PKCD есть человек, уже реализовавший аналогичный проект в Кхон-Кэне, что должно помочь консорциуму на начальном, самом важном, этапе плана.

Безусловно, изменить ситуацию на транспортном рынке Пхукета будет непросто, но сейчас с соответствующей инициативой выступил коллектив, который знает местные реалии и для которого Пхукет является и останется домом. В каком-то смысле, с предложением перемен выступил сам Пхукет. И это вселяет надежду.

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