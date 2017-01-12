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От редакции: Пора притормозить

Каждый новый губернатор Пхукета ставит целью sustainable growth, но местному бизнесу симпатична лишь вторая часть этого словосочетания.

Новости Пхукета

16 Января 2017 11:27:30

Остров Рача-Яй. Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Остров Рача-Яй. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Газета «Новости Пхукета» впервые увидела свет в январе 2013 года, и одной из актуальных тем на повестке дня тогда было состояние экосистемы острова Рача-Яй. Сейчас, ровно четыре года спустя, главная тема в новостях – снова Рача. Тогда требовала решения проблема утилизации мусора, сегодня – разрушение кораллов, но причина была и остается одна – усиленная эксплуатация ресурсов Пхукета туристическим бизнесом.

На сайтах турагентств остров предстает в виде одного сплошного пляжа с белоснежным песком, лазурным морем и живописными пальмами. И если бы в реальности все было так, то каждый из гостей Пхукета из года в год возвращался бы сюда и рекомендовал друзьям. Но возвращаются и рекомендуют не все.

Пхукетскому бизнесу пора повзрослеть и понять, что думать только о своей сиюминутной выгоде – это путь к краху. Идет ли речь об экскурсиях, строительстве отелей, о чем угодно – погоня за длинным батом уничтожает то, что этот бат приносит. А погоня за быстрым батом уничтожает быстро.

Как бы ни был красив остров Рача-Яй на фотографиях, на деле турист увидит не только море, пальмы и песок, но также десятки спидботов с сотнями пассажиров; вдохнет не только морской бриз, но и выхлопные газы лодочных моторов.

Каким бы уютным ни был отель на популярном курорте, но по дороге от него к морю турист столкнется с хамством таксистов и насладится незабываемым запахом сточных вод, которые этот же отель сливает в ближайший канал. А вместо плеска волн его слух будут ласкать крики «Массаж, массаж».

Все хотят заработать, причем заработать здесь и сейчас, пока момент не упущен. Девиз этой Олимпиады – быстрее, агрессивней, плотнее. И это уже совсем не то «Баунти», что на картинках в интернете.

Каждый новый губернатор Пхукета ставит целью sustainable growth, устойчивое и гармоничное развитие экономики, не наносящее ущерба окружающему пространству. Однако пока что пхукетский бизнес не демонстрирует моральной готовности пожертвовать частью сегодняшней прибыли ради того, чтобы ее источник не иссяк через год или пять лет. Да и администрация провинции, откровенно говоря, едва ли готова притормозить стихийное развитие и отказаться от налоговых поступлений, которые дает растущий туризм. А ведь притормозить уже давно пора.

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