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От редакции: По правилам или никак

Ключевая проблема пхукетских дорог не в отсутствии штрафов, а в том, что сами по себе штрафы ни к чему не ведут.

23 Сентября 2016 16:05:34

Мотоциклист на полосе встречного движения. Фото: The Phuket News
Мотоциклист на полосе встречного движения. Фото: The Phuket News

Борьба за ношение шлемов мотоциклистами – вечная тема не только на Пхукете, но и во всем Таиланде. Чего только местная полиция не перепробовала, пытаясь заставить местных жителей и туристов надевать защиту на байках, но заявленной цели в 100% (как на уличных плакатах) достичь так и не удалось. Да, сейчас ситуация несколько лучше, чем десять лет назад, но не более того. И буквально каждую неделю на дорогах Пхукета гибнет хотя бы один мотоциклист без шлема.

Предлагаемая фондом Safer Roads Foundation система видеофиксации – это современно и технологично, но, к сожалению, не намного эффективнее, чем все предыдущие меры. Даже если допустить, что работать она будет идеально и штрафы действительно будут приходить тем, кому следует, а не владельцам мотопрокатов.

Но давайте забудем пока о шлемах и посмотрим на ситуацию в целом. Дело в том, что ключевая проблема пхукетских дорог не в отсутствии штрафов, а в том, что сами по себе штрафы ни к чему не ведут. Шлемы здесь просто один из многочисленных примеров.

Чтобы понять, почему так, достаточно взглянуть на Россию. КОАП РФ предусматривает множество разных наказаний, но ключевое место в списке занимает «лишение прав». Именно по этому пункту проходит водораздел. Запрет на управление транспортным средство – это логичное наказание для того, кто не желает соблюдать закон. Не хочешь водить по правилам? Не будешь водить вообще. А для тех, кто рискнет сесть за руль после лишения, в КОАП есть статья 12.7, которая штраф в 30 тыс. руб., либо арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на 100-200 часов. Поэтому лишение прав в России реально работает.

В Таиланде же такого наказания де-факто нет. За езду без прав грозит лишь штраф в размере 500 бат, который можно уплатить прямо на месте. То есть даже самый злостный нарушитель не рискует лишиться возможности водить, а значит и не рискует вообще ничем. Если вдуматься, то ситуация просто абсурдна. Водить не по правилам в Таиланде просто чуть дороже, чем по правилам. Самое логичное наказание отсутствует.

А для того, чтобы понять, насколько оно было бы действенно, просто представьте полгода на Пхукете без личного транспорта. Чувствуете разницу?

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