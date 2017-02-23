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От редакции: Не по размеру, не по адресу

Россиянке грозит штраф в 100 тыс. бат за кормление рыбок. Но какова цель?

5 Марта 2017 08:44:24

Дело Ольги Смирновой будет слушаться в суде Пхукета 6 марта.
Дело Ольги Смирновой будет слушаться в суде Пхукета 6 марта.

Давайте сразу расставим точки над i: кормить животных в природоохранных зонах нельзя и за это действительно предусмотрена ответственность, иногда весьма суровая. Пусть российские СМИ и пишут о «глупом тайском законе», но и в московском зоопарке, и в заповедники Шайтан-Тау, и на Пхи-Пхи любые подобные действия запрещены. Вопрос не в том, хорош или плох закон. Вопрос исключительно в соразмерности проступка и наказания. А еще в том, что наказывать нужно всех виновных, а не отдельно выбранных по принципу национальности.

Ольга Смирнова – женщина 53 лет – уже провела две ночи за решеткой, а в перспективе имеет все шансы получить приговор в виде штрафа на 100 тыс. бат за кормление рыбок. Таксист, протаранивший «макашницу» у памятника Героиням, заплатил 400 бат. Видимо, проступок Смирновой более тяжел, а сама она представляет большую угрозу для общества, чем водитель тайского такси (хотя в мире немного вещей, более опасных, чем тайские такси).

Водитель грузовика, врезавшийся в легковой автомобиль и убивший трех человек, был оштрафован на 150 тыс. бат. Аналогичный штраф был назначен и водителю автобуса, разбившегося на виза-ране в декабре, когда также погибли три человека. Видимо, последствия халатности этих шоферов на 50% тяжелее, чем действия Смирновой.

Виновник аварии в Патонге, в которой пострадали шесть туристов, но никто не погиб, был оштрафован на 1000 бат. Его действия, судя по всему, не идут ни в какое сравнение с «преступлением века» 53-летней Ольги .

Единственное, чего можно добиться штрафами в 100 тыс. бат – это разрушить туристический образ Пхукета, поскольку такие новости будут моментально расходиться по мировым СМИ в формате «не ходите, дети, в Азию гулять».Если же стоит задача заставить туристов соблюдать правила посещения природоохранных зон, то решение простое. Спрашивать не только и не столько с гостей страны, сколько с гидов, которые должны доносить информацию до туристов и следить за их поведением. Именно туркомпании зарабатывают на красотах тайской природы, и первоочередная ответственность – на них. Штраф в 100 тыс. неплохо мотивирует к исполнению должностных обязанностей.

Впрочем, реальная реализация такой политики звучит еще большей утопией, чем соблюдение ПДД тайскими таксистами.

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