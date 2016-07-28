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От редакции: Хирургия без наркоза

Стихийное развитие Пхукета зашло в тупик, и без хирургического вмешательства уже не обойтись. Но к сожалению, возможность поставить игру на паузу на время операции отсутствует.

Новости Пхукета

6 Апреля 2017 15:50:04

Стихийное развитие Пхукета зашло в тупик и выход из этого тупика безболезненным не будет.
Стихийное развитие Пхукета зашло в тупик и выход из этого тупика безболезненным не будет.

Среди жителей Пхукета считается аксиомой, что все новые инфраструктурные проекты на острове – это нечто со знаком минус. Даже если какая-то стройка должна принести провинции очевидную пользу, акцент делается не на ней, а на ущербе природной красоте острова.

Доля правды во всем этом, безусловно, есть. Обесцвечивание кораллов – это реальный факт, равно как загрязнение морских вод, сокращение биологического разнообразия, вырубка лесов под застройку. Если пройти вокруг побережья Пхукета под парусом, то на значительной части пути придется наслаждаться не зелеными холмами, а отелями, гостиницами, резортами и прочей застройкой.

Все это так, но давайте будем честны друг с другом. Можно ли провернуть фарш назад? Можно ли стереть ластиком все, что было построено на побережье за последние 30 лет и вернуть пляжам Пхукета ту самую «первозданную красоту», о которой мы так часто слышим из уст официальных лиц.

Ответ отрицательный. Нет, повернуть время вспять не получится, жребий давно уже брошен и Пхукет – пусть кому-то это и не нравится – свернул на путь цивилизованного туризма. Только в компьютерной игре можно обвести дома рамочкой, кликнуть Delete и на месте старого квартала появится сверкающая зеленью лужайка. В реальной жизни, к сожалению, этот способ не работает.

Поэтому приходится играть с тем, что раздал крупье, а раздал он хаотичную и бессистемную застройку, стихийно сложившуюся за последние три десятка лет. Плюс соответствующую инфраструктуру, когда аэропорт с остальным островом связывает одна трасса, а к самым массовым курортам – Патонгу, Карону, Ката – можно добраться лишь по узким горным дорогам.

Нынешние инфраструктурные проекты администрации Пхукета – от тоннелей на Bypass до железной дороги – это попытка исправить то, что было стихийно создано в те годы, когда остров еще не принимал по несколько миллионов туристов ежегодно. Причем исправлять приходится без возможности поставить игру на паузу. Хирург оперирует по живому.

Да, операция болезненная. Но наркоз – к сожалению или к счастью – не завезли. А оперировать уже давно пора.

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