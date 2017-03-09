От редакции: Главный ресурс острова

При обсуждении важных вопросов официальные лица Пхукета готовы выслушать кого угодно. Кроме туристов.

14 Марта 2017 08:53:10

Туристы на пляже Ката до возвращения лежаков.

Когда началась зачистка пляжей от лежаков, власти сразу дали понять, что решение обжалованию не подлежит, но при этом всем было очевидно, что обжаловано оно как раз будет. Через год, два или три – но точно будет, по той простой причине, что лежаки нужны туристам, отдыхающим на пляжах Пхукета. Так что вопрос об обратной замене был решен изначально. Бизнесу оставалось ждать, а туристам – терпеть, поскольку их мнение никто не учитывал. В опросе The Phuket News три четверти респондентов высказалось за лежаки в том или ином формате, но Пхукет, как водится, лучше знал, что делать.

Ситуация с барами и клубами на Бангла-Роуд не сильно отличается от истории с лежаками. Недавний опрос The Phuket News показал все те же 75% поддержки по вопросу о ночных заведениях. В том или ином виде, три четверти респондентов хотят и всегда хотели, чтобы ночная жизнь на Пхукете была и протекала – вот сюрприз! – ночью. Того же всегда хотел и бизнес Патонга, из года в год направлявший петиции с просьбой разрешить клубам законно работать до утра и получавший отказ за отказом. Но рано или поздно власти все-таки должны сделать то, что не сделать нельзя.

Смущает тот факт, что Пхукет раз за разом демонстративно игнорировали мнение туристов, являющихся основным источником дохода островной экономики. Туристов не спрашивают даже для проформы, даже формально не интересуются у них, чего бы они хотели. Не спрашивал же никто мнения у олова и каучука, которые были главными ресурсами острова до туристического бума.

Убирая лежаки в 2014 году, официальные лица уничтожали огромный сектор теневой экономики, и в тот момент было не до интересов туристов. А la guerre comme a la guerre: есть мы, есть они, а кто между нами – тому не повезло. На войне не ищут решений, которые бы устроили бы представителей всех сторон, компромиссы – удел мирного времени.

На Бангла-Роуд большое противостояние по-прежнему в разгаре, и интересы туристов – лишь инструмент для достижения собственных целей каждым из игроков. Примерно так находящиеся в разводе родители зачастую используют ребенка. А ребенок все запоминает, взрослеет, а потом вычеркивает из своей жизни обоих. И едет на Бали.

Во многих случаях важность решаемого вопроса действительно может оправдать отсутствие диалога и в целом политеса, но не в случае с туризмом на Пхукете. Если, конечно, на острове еще не нашли нефть.