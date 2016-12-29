От редакции: Десятипроцентная зона

Импровизированные лежаки из песка, появившиеся недавно в Патонге, в очередной раз оживили дискуссию об особенностях пляжной организации на острове. Но вопрос на самом деле шире.

2 Января 2017 13:36:14

Организация 10-процентной зоны на одном из пляжей Пхукета. Фото: The Phuket News

Если кто-то не помнит, то вкратце суть такова. Основные пляжи Пхукета являются общественной территорией, поэтому коммерческая деятельность и строительство там запрещены. Торговля, прокат лежаков и зонтиков, массаж – все эти и другие виды деятельности вестись там не должны.

Соответствующее решение было озвучено администрацией Пхукета в 2014 году, однако на волне возмущения местных предпринимателей власти пошли на небольшую уступку. На каждом пляже была выделена особая 10-процентная зона, где было разрешено размещать зонтики. Таким образом каждый пляж состоит из 90% «зоны чистого пляжа» и 10% «специальной зоны», где можно сдавать в аренду зонтики и оказывать услуги массажа, то есть вести ту самую коммерческую деятельность на общественной земле.

Вместе с бизнесменами под раздачу попали и туристы, на которых запрет тоже распространяется, и вот уже который месяц в интернете регулярно вспыхивают дискуссии о том, насколько целесообразен запрет на зонты и лежаки, поскольку туристам эти удобства актуальны. Однако почти никогда не обсуждается сама концепция выделения специальной зоны, где общие правила не работают. Вести бизнес на 90% пляжа нельзя, но на 10% – можно, ничего странного.

Если задуматься, то своя собственная 10-процентная зона найдется практически в любой сфере жизни. Разворачиваться через двойную сплошную, конечно, нельзя, но в некоторых случаях как бы можно, и даже разметка на дороге намекает на это. Да и на красный свет кое-где тоже можно.

Бары и клубы обязаны закрываться в полночь, но в популярных туристических местах владельцы могут и накинуть сверху пару часиков,а если место имеет официальный статус развлекательной зоны, то даже не пару.

О визовой теме говорить и вовсе нет смысла. Достаточно вспомнить, что виза-раны в Таиланде вообще-то запрещены, но это нисколько не мешает их делать. Даже по штампу пусть разочек, но можно.

Избирательность правоприменения – это отнюдь не уникальная особенность какой-то одной страны, любое общество так отвечает на административные ограничения и барьеры, которые не находит логичными. Россияне, возможно, знают это лучше других. Да, закон суров и перед ним все равны. Но всегда есть и 10-процентная зона.