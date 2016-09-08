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От редакции: Авария, чья ты дочь?

Ни установкой светофоров, ни запрещающими знаками главную проблему пхукетских дорог не решить.

Новости Пхукета

11 Сентября 2016 11:22:48

Фото: Andy D'Agorne
Фото: Andy D'Agorne

Череда дорожных аварий, произошедших в Чалонге за последние дни, не осталась без внимания. Это не удивительно – кадры с уличных камер и правда шокирующие. Более того, за каждым из них – трагедия.

Полиция Чалонга уже пообещала принять меры, предложив установить дополнительные светофоры и искусственные ограничители скорости, организовать дежурство полицейских в опасных зонах.

Все эти меры, конечно, совершенно правильные, но у них есть один минус – они не устраняют причину проблемы, а лишь борются с ее следствиями. Из года в год Пхукет играет в эту игру, но выиграть никак не может. Случилась громкая авария здесь? Ставим ограничители скорости. Произошел инцидент там? Устанавливаем барьер на разделительной линии. В итоге кампания напоминает поведение родителей, которые поочередно обивают мягкими подушками каждый угол, об который ударился их ребенок. Но проблема-то в том, что ребенка просто-напросто нужно научить ходить. А если он учиться не хочет – заставить.

Видеозапись с места аварии 3 сентября со всей безжалостностью рассказывает, что произошло. Оба водителя двигались на красный свет: один не остановился на красный, а второй начал движение еще до того, как зажегся зеленый. Причина аварии – действия водителей.

Записи аварий 5 и 6 сентября не менее красноречивы. В 200 метрах от места событий есть светофор со стрелкой для поворота направо и разворота, но сначала один водитель, а потом другой решают выполнить маневр прямо на месте. Два идентичных решения, две идентичные аварии.

Более того, на записи от 5 числа видно, что мотоциклист падает еще до столкновения с машиной из-за неправильной реакции на экстремальную ситуацию на дороге. Можно ли было избежать этой трагедии? Ответ утвердительный: современный мотоцикл может затормозить с 60 км/ч до нуля на 15 метрах дороги, и этому учат в мотошколах. Учат принимать правильные решения и делать это быстро.

Кстати, именно сочетание этих двух факторов – недостаточный уровень навыков и пренебрежение правилами – стало причиной двойной аварии на «Кокосовом повороте». Оба водителя там сперва проигнорировали лимит в 30 км/ч, вошли в поворот на слишком большой скорости, а затем не справились с заносом. Итог – две аварии в одной точке с разницей в час.

Можно до бесконечности устанавливать новые светофоры, знаки и ограничители скорости. Можно обить мягкими подушками весь остров, но это заведомо проигрышная игра, потому что проблема не в дорогах, а в том, кто и как по ним ездит. Проблема в беспечности и халатности, в невнимательности и банальной лени. Проблема в отсутствии наказаний за нарушение ПДД и в выдаче водительских прав людям, которых никто и никогда даже не учил водить. Разруха не в светофорах, а там, где она всегда и была.

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