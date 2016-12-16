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От редакции: Ахиллес и пхукетская черепаха

Инфраструктура не успевает за стремительным развитием острова и есть только два варианта.

Новости Пхукета

19 Декабря 2016 08:53:27

Фото: Таньялак Сакут
Фото: Таньялак Сакут

На прошлой неделе редакция «Новостей Пхукета» и The Phuket News в очередной раз наслаждалась ночной пиццей в офисе. Не то чтобы это было традицией коллектива, отнюдь нет. Просто за несколько часов до этого по району проехал пикап с громкоговорителем, и работники всех окрестных офисов узнали, что в течение следующего дня электричества у них не будет. А значит работу нужно завершить в авральном порядке.

Для The Phuket News это сообщение стало неприятным сюрпризом, но мы сразу же оценили, насколько малы наши проблемы по сравнению с соседним офисом, где расположена компания, занимающаяся торговлей свежей рыбой. Для них новость явно была куда более неприятной. И на слух, и на запах.

В сентябре этого года Пхукет посетил премьер-министр давший старт проекту по превращению провинции в очередной региональный Smart City, кластер IT и высоких технологий. Эту инициативу можно было бы только приветствовать, если бы высокотехнологичные компании могли обходиться без электричества. Если бы «айпады и айфоны» можно было собирать на коленке при при свете лучины – вопросов бы не было. А так вопросы есть.

Инфраструктура не успевает за стремительным развитием острова, и это относится не только к энергосистемам: дорожная сеть, магистрали водоснабжения, телекоммуникации – список можно продолжать довольно долго. При этом ситуация развивается в строгом соответствии с парадоксом Зенона о быстроногом Ахиллесе и черепахе, которую тот никогда не догонит. Пока Ахиллес делает шаг, черепаха тоже успевает продвинуться вперед – и так до бесконечности.

Если Пхукет действительно хочет обогнать свою черепаху, то вариантов ровно два. Либо принудительно притормозить неконтролируемый рост потребностей и дать инфраструктуре их догнать (читай: остановить строительство новых отелей, жилых комплексов и так далее), либо совершить мощный рывок за счет вливания средств и ресурсов извне.

Если же не предпринимать ничего, то Ахиллес с каждым днем будет отставать все больше и со временем потеряет даже призрачные шансы на победу в гонке, окончательно располнев на ночной пицце.

Кстати, наша редакция этого тоже опасается.

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