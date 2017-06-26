От прокатчиков аквабайков потребовали убрать с пляжей джипы и трейлеры

Морской департамент Пхукета предупредил прокатчиков аквабайков о недопустимости парковки на пляжах джипов и трейлеров для перевозки водных мотоциклов.

26 Июня 2017 17:53:32

Письменное уведомление было направлено на адрес Phuket Jet-ski Association в пятницу, 23 июня, после того как туристы пожаловались на припаркованную на песке технику.

В уведомлении Морского департамента говорится, что если прокатчики не освободят пляжи, информация о нарушении политики в сфере управления пляжами будет передана в администрацию провинции.

«До прошлой среды я не знал, что прокатчики паркуют джипы и трейлеры для перевозки аквабайков прямо на пляже Ката. Я бы хотел поблагодарить The Phuket News за то, что довели это до моего сведения», – заявил глава Морского департамента Пхукета Сурат Сирисаяд.

Прокатчикам было настоятельно рекомендовано отгонять технику на альтернативные места стоянки после доставки аквабайков на пляжи в начале рабочего дня.

«Я не имею полномочий, чтобы отозвать лицензию у нарушителя, но в моей власти – сообщить о нарушении в администрацию провинции», – заявил господин Сирисаяд.

«Если операторы прокатов не прислушаются к нашим требованиям и продолжат создавать проблемы, то прокатов на пляжах больше не будет», – добавил он.

В муниципалитете Карона, в свою очередь, заявили, что самостоятельно никаких мер приннять не могут. По словам районных властей, распоряжение должно придти именно из офиса господина Сирисаяда.