От пограничников в Садао потребовали не брать «чаевых» у пересекающих границу лиц

Шеф иммиграционной полиции потребовал прекратить практику получения пограничниками «чаевых» от лиц, пересекающих границу.

12 Июля 2017 09:21:30

Глава иммиграционной полиции на пограничном КПП в Садао. Фото: Suwit Kaewhorthong / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, на пограничном переходе между Таиландом и Малайзией в Садао уже были установлены информационные щиты сообщающие, что пересечение границы в установленные часы работы пограничного пункта никакими сборами не облагается. Одновременно со службы в Садао были переведены шесть сотрудников иммиграционного ведомства – они были отстранены от работы на данном переходе на время расследования сообщений о незаконных сборах.

Впрочем, согласно публикации Bangkok Post, речь идет не о традиционных «чаевых» в размере 200 бат, которые рекомендуют вложить в паспорт иностранцам при пересечении границы через некоторые пункты пропуска, а о двух ринггитах (менее 20 бат). В публикации столичной газеты указывается, что такой размер «чаевых» традиционно оставляют граждане Таиланда и Малайзии, особенно те, кто пересекает границу часто.

Bangkok Post пишет, что глава иммиграционной полиции Наттхатхорн Прохсунторн получил жалобы именно на двухрингиттовый сбор. При этом «чаевые» в десятикратном размере, которые оставляют совершающие виза-раны иностранцы, в публикации газеты не упомянуты.

Примечательно, что по словам Наттхатхорна Прохсунторна – как они приведены в статье – сбор в размере двух рингиттов является официальным для тех случаев, когда человек пересекает границу вне установленных часов работы перехода. Генерал Прохсунторн указал их как с 6:00 утра до 9:00 утра и с 18:00 вечера до 21:00 вечера («Новости Пхукета» не смогли выяснить, на чем основано это утверждение, в интернете путешественники указывают другие часы работы перехода).

Как пишет Bangkok Post, «чаевые» в размере двух бат в Садао принято оставлять уже около двух десятков лет. Кроме того, согласно тексту статьи, для тайцев и малайзийцев в Садао существовала и возможность купить «абонемент» на месяц.

Теперь же шеф иммиграционной полиции приказал привлекать к ответственности всех официальных лиц, замеченных в получении денег от пересекающих границу лиц.