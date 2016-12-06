От наводнений в Таиланде пострадали 12 провинций

К настоящему моменту уже погибли 11 человек. Общее число затронутых наводнениями исчисляется десятками тысяч.

6 Декабря 2016 09:09:07

Фото: State Railway of Thailand / Bangkok Post

Сильные дожди привели к наводнениям того или иного масштаба в провинциях Пхукет, Краби, Транг, Чумпхон, Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхатталунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наративат и Сатун.

Как пишет Bangkok Post, в результате удара стихии погибли не менее 11 человек, общее число пострадавших (в том числе лишившихся имущества) оценивается в «десятки тысяч человек».

В понедельник State Railway of Thailand (SRT) сообщила о временном отмене рейсов железнодорожного экспресса 31/32, курсирующего между Бангкоком и городом Хат-Яй. Поезда проходят лишь часть маршрута, после чего пассажиров пересаживают на автобусы.

Региональное командование вооруженных сил отправило солдат на оказание помощи жителям пострадавших от наводнений провинций.

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) в последнем уведомлении сообщил, что область низкого давления по-прежнему находится над Суматрой. Также свое влияние оказывает северо-восточный муссон. Подробнее о погоде на Пхукете читайте здесь.