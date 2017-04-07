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Остров готовится к Phuket Pride Week

Если на рубеже нулевых фестиваль ЛГБТ-сообщества был для острова в новинку, то сейчас место Phuket Pride Week в календарь пхукетских событий всем известно.

Новости Пхукета

11 Апреля 2017 13:01:54

В этом году организаторы решили отказаться от традиционного парада, но в остальном, по их словам, фестиваль будет лучше предыдущих. Назначен он на 24-30 апреля, а программа мероприятий уже доступна на сайте клуба Phuket Loves You, который и проводит фестиваль.

За последние пять лет Phuket Pride Week позволила собрать более 1,6 млн бат на борьбу с распространением ВИЧ среди ЛГБТ-сообщества Пхукета, и члены Phuket Loves You не намерены останавливаться на достигнутом. Тема недели заявлена как «Будь сильным – будь здоровым – будь счастливым». Этот слоган, по словам организаторов, отражает позитивные перемены, произошедшие в отношении к ЛГБТ в Таиланде и Юго-Восточной Азии.

Первые три дня Pride Week будут посвящены мероприятиями, которые уже стали традиционными для участников. 24-26 апреля на Пхукете пройдут соревнования по пляжному волейболу и мини-гольфу. Кроме того, желающие смогут принять участие в круизе по омывающим Пхукет водам Андаманского моря.

Затем, 27 апреля, состоится центральное событие фестиваля – большой благотворительный гала-ужин Pride Dinner Extravaganza и аукцион по сбору средств на проекты Phuket Loves You. Организаторы обещают насыщенную развлекательную программу, роскошный ужин и возможность поддержать усилия Phuket Loves You по борьбе с ВИЧ, приняв участие в благотворительно аукционе. Специальным гостем вечера будет Кхун Тум, победитель прошлогоднего конкурса талантов Stargazer.

Кхун Тум посетит гала-ужин в четверг, 27 апреля, а уже на следующий день станет известно имя победителя конкурса талантов 2017 года. С каждым годом Stargazer привлекает все больше участников, а призовой фонд неизменно растет. В этот раз победителя ждут 35 тыс. бат и разнообразные подарки.

Другой обязательный элемент программы Phuket Pride Week – конкурс красоты «Мистер Phuket Pride» – пройдет 29 апреля апреля в Andaman Embrace Resort в Патонге. Кроме непосредственно конкурса, гостей ждет кабаре-шоу, приглашенный диджей и вечеринка у бассейна.

В предыдущие годы Phuket Pride Week завершалась уличным карнавалом в Патонге, но поскольку сейчас в Таиланде продолжается траур, мероприятие было решено отменить. Вместо него Phuket Loves You организует уличную вечеринку на Soi Paradise.

В рамках фестиваля организаторы намерены вручить награды тем, кто внес особый вклад в реализацию проектов Phuket Loves You. В этом году их удостоятся малайзийская компания Karex Berhard (за участие в кампании за безопасный секс) и Натсуда «Йа» Родчонг из Управления здравоохранения Пхукета (она участие в кампании по борьбе с ВИЧ).

Подробную информацию о Phuket Pride Week можно найти на сайте phuket-pride.org.

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