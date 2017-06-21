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Организатор шести взрывов в Бангкоке «сожалеет, что кто-то пострадал»

Ваттана Пумрет, заложивший бомбу в King Mongkut's Hospital, выступил перед журналистами в Бангкоке.

Новости Пхукета

21 Июня 2017 09:09:46

Ваттана Пумрет (в синей рубашке) в штаб-квартире тайской полиции. Фото: Seksan Rojjanametakun / Bangkok Post
Ваттана Пумрет (в синей рубашке) в штаб-квартире тайской полиции. Фото: Seksan Rojjanametakun / Bangkok Post

На пресс-конференции 20 июня задержанный Ваттана Пумрет открыто заявил, что им руководила ненависть к военному режиму. Другого мотива у 62-летнего мужчины, по его словам, не было. Действовал бывший инженер в одиночку. Во всяком случае, на этом настаивает сам Ваттана Пумрет, пишет Bangkok Post.

«Меня вдохновляла ненависть к правительствам, приходящим к власти через военные перевороты. Каждый переворот приводил к экономической катастрофе и ограничению прав людей», – заявил Ваттана Пумрет.

«Каждая атака задумывалась как заявление против правительства. Я не хотел отнять ничьи жизни... Я хочу попросить прощения у всех, кто пострадал. Мне жаль», – добавил он на пресс-конференции в штаб-квартире тайской полиции.

На вопрос о том, продолжил бы он террористическую деятельность, если бы в стране произошел очередной переворот, Ваттана Пумрет прямого ответа не дал.

«Я полагаю, что после этого взрыва [видимо, последнего взрыва в больнице] военные будут больше говорить с людьми», – заявил он.

Говоря о своем задержании, Ваттана Пумрет подчеркнул, что силовики не нарушали его прав и все прошло корректно.

Королевская полиция Таиланда уже обратилась в суд за ордером на арест Ваттаны Пумрета по обвинению в организации пяти взрывов в Бангкоке. Также ему вменяется покушение на убийство и незаконное хранение взрывчатых материалов.

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