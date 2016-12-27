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Orchestra On The Rock

Дата/Время начала: 3 Января 2017 18:30:00 - 3 Января 2017 22:00:00

Уникальный продукт сотрудничества гениев классической музыки и лучших рок-артистов будет представлен на сцене Le Meridian Phuket Beach Resort. В рамках концерта «Оркестр на скалах» свои таланты объединят: всемирно известный Марат Бисенгалиев и солисты Симфонического оркестра Алматы, а также игнорирующие все правила рокеры LAMPЫ ORCHESTRA. Поддержка: восхитительное меццо-сопрано Юлии Зиновьевой и дуэт INCANTO. Дресс-код: Elegant Smart. Цена билета: 2500 бат включая канапе и привественный напиток. Мы доставим билеты прямо к вашей двери. Бронирование: +66805382522. [email protected]
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Адрес : Le MERIDIEN Phuket Beach Resort
телефон : 080 538 2522
Веб-сайт : www.facebook.com/events/377075262636612/?active_tab=about
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