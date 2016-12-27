Orchestra On The Rock Дата/Время начала: 3 Января 2017 18:30:00 - 3 Января 2017 22:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Уникальный продукт сотрудничества гениев классической музыки и лучших рок-артистов будет представлен на сцене Le Meridian Phuket Beach Resort. В рамках концерта «Оркестр на скалах» свои таланты объединят: всемирно известный Марат Бисенгалиев и солисты Симфонического оркестра Алматы, а также игнорирующие все правила рокеры LAMPЫ ORCHESTRA. Поддержка: восхитительное меццо-сопрано Юлии Зиновьевой и дуэт INCANTO. Дресс-код: Elegant Smart. Цена билета: 2500 бат включая канапе и привественный напиток. Мы доставим билеты прямо к вашей двери. Бронирование: +66805382522. [email protected] КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Адрес : Le MERIDIEN Phuket Beach Resort телефон : 080 538 2522 Веб-сайт : www.facebook.com/events/377075262636612/?active_tab=about Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт