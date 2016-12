Опрос: Есть ли смысл покупать билеты тайской лотереи? Government Lottery Office – организатор тайской государственной лотереи – намерен увеличить количество печатаемых под каждый тираж билетов. Новости Пхукета 20 Сентября 2016 08:09:35 За счет увеличения числа билетов GLO намерено «дать большему числу игроков шанс на крупные выигрыши», во всяком случае, именно так объясняют смыл инициативы в ведомстве. При этом действительно крупные призы – джекпот за угаданные шесть основных цифр и две дополнительные – тайские власти в прошлом году отменили. На этом фоне редакция The Phuket News решила выяснить, что думают о лотерее читатели. Респондентам был задан простой вопрос: «Стоит ли играть в тайскую лотерею?». По итогам двух недель сформировалась следующая картина мнений. Большая половина участников опроса высказалась против лотереи. 40% респондентов считают, что шансы на выигрыш слишком малы. Еще 22% говорят лотерее «нет», потому что без джекпота смысла в ней не осталось. Положительно относятся к лотерее 38% читателей The Phuket News (как тайцев, так и иностранцев). Из них 16% полагают, что при нынешней цене в 80 бат вполне можно рискнуть и купить билет, который теоретически может принести 6 млн бат. Еще 22% никакой логики в лотерее не ищут и просто верят или не верят в удачу. Их ответ: «Да, если вы верите в удачу. Везение – это все, что нужно для победы в любой лотерее». Подробную статью о правилах и особенностях тайской лотереи ищите в ближайшем номере «Новостей Пхукета». Про связанные с лотереей поверья и приметы можно почитать здесь. Если у вас есть идея нового опроса для The Phuket News, присылайте свои предложения на электронную почту [email protected] с пометкой «Poll Suggestion» в теме письма.