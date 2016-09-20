Click to download Tribute to His Majesty PDF

Tell me how to reach the huge Chinese market in Phuket
The Phuket News
ТВ Радио The phuket News Pujidaoxinwen
Войти | Создать аккаунт
The Phuket News
NOVOSTIPHUKETA.COM Новости
NOVOSTIPHUKETA.COM Пхукет | Таиланд | Мир | Безумный мир | Бизнес | Мнение | Россия XML, RSS, Feed
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM

Опрос: Есть ли смысл покупать билеты тайской лотереи?

Government Lottery Office – организатор тайской государственной лотереи – намерен увеличить количество печатаемых под каждый тираж билетов.

Новости Пхукета

20 Сентября 2016 08:09:35

За счет увеличения числа билетов GLO намерено «дать большему числу игроков шанс на крупные выигрыши», во всяком случае, именно так объясняют смыл инициативы в ведомстве.

При этом действительно крупные призы – джекпот за угаданные шесть основных цифр и две дополнительные – тайские власти в прошлом году отменили. На этом фоне редакция The Phuket News решила выяснить, что думают о лотерее читатели.

Респондентам был задан простой вопрос: «Стоит ли играть в тайскую лотерею?».

По итогам двух недель сформировалась следующая картина мнений. Большая половина участников опроса высказалась против лотереи. 40% респондентов считают, что шансы на выигрыш слишком малы. Еще 22% говорят лотерее «нет», потому что без джекпота смысла в ней не осталось.

Положительно относятся к лотерее 38% читателей The Phuket News (как тайцев, так и иностранцев). Из них 16% полагают, что при нынешней цене в 80 бат вполне можно рискнуть и купить билет, который теоретически может принести 6 млн бат. Еще 22% никакой логики в лотерее не ищут и просто верят или не верят в удачу. Их ответ: «Да, если вы верите в удачу. Везение – это все, что нужно для победы в любой лотерее».

Подробную статью о правилах и особенностях тайской лотереи ищите в ближайшем номере «Новостей Пхукета». Про связанные с лотереей поверья и приметы можно почитать здесь.

Если у вас есть идея нового опроса для The Phuket News, присылайте свои предложения на электронную почту [email protected] с пометкой «Poll Suggestion» в теме письма.

Добавьте новостную ленту на свой сайт

The Phuket News
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Убитый в Паттайе иностранец может оказаться россиянином
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Мир Сириньи: Цвета дней недели в Таиланде
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Команды BISP выступили на Phuket International Cup
Ужин с видом в Sunset Grill
Ужин с видом в Sunset Grill
The Phuket News
Прокомментировать эту историю
comments powered by Disqus
NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM NOVOSTIPHUKETA.COM
NOVOSTIPHUKETA.COM
Поделиться
NOVOSTIPHUKETA.COM
Последние новости пхукета

Вопрос-ответ

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Как и куда подать жалобу на Пхукете?

Прогноз


НОВОСТИ
Пхукет
Таиланд
Мир
Безумный мир
Бизнес
Мнение
Россия
АРХИВ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПОРТ
Пхукет
Мир
Россия
 NOVOSTIPHUKETA.COM ЖИЗНЬ
Авто и Мото
Здоровье
Культура
Люди
Образование
Общество
Окружающая среда
Путешествия
Развлечения
Рестораны
РАСКРАСКА
 NOVOSTIPHUKETA.COM Вопрос-ответ
Задай вопрос
Скачать карту
 NOVOSTIPHUKETA.COM ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купля-продажа
Вакансии
Лодки и автомобили
Сообщества
Услуги
ПОИСК ОБЪЯВЛЕНИЙ
РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM АФИША
Список событий
Календарь событий
Пхукет БилетМастер
ДОБАВИТЬ СОБЫТИЕ
 NOVOSTIPHUKETA.COM СПРАВОЧНИК
ПОИСК ПО СПИСКУ
ДОБАВИТЬ В СПИСОК
 NOVOSTIPHUKETA.COM О нас
Компания
Точки продаж
Подписка
Размещение рекламы
Оплата рекламы
Связаться с нами
КОНКУРСЫ
ozvisa.org
  
Copyright © 2016 NOVOSTIPHUKETA.COM Com. Все права защищены. | Правила и условия пользования сайтом | Защита персональных данных.