Определились первые участники Kata Rocks Superyacht Rendezvous
Kata Rocks Superyacht Rendezvous пройдет на Пхукете 10-12 декабря. Свое участие уже подтвердили около десяти лидеров яхтенной отрасли, а также ведущие СМИ, освещающие яхтенную тематику.
Новости Пхукета
13 Сентября 2016 16:35:55
Определились первые участники Kata Rocks Superyacht Rendezvous. Мероприятие 2016 года станет первым, которое пройдет под брендом Kata Rocks, гостиницы премиального класса от Infinite Luxury. На встрече ждут владельцев супер-яхт, а также профессионалов яхтенной отрасли. Трехдневное рандеву состоится в Kata Rocks.
Свое участие в мероприятии на минувшей неделе подтвердили:
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Lee Marine (ведущий в Таиланде игрок яхтенной отрасли с многолетней репутацией в сегменте премиальных лодок);
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Benetti Yachts (одна из старейших верфей в мире, основанная в 1873 году и предлагающая полукастомные лодки от 93 до 145 футов);
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Princess Yachts Southeast Asia (компания с 50-летней историей, на счету которой сразу несколько яхт, ставших иконами стиля и технического совершенства);
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Bristol Charter (чартерная компания, предлагающая яхтенные круизы класса люкс на Пхукете, в эмирате Дубаи а на французской Ривьере);
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PMYA Asia Yachting (специалисты по обучению персонала супер-яхт и сервисному обслуживанию);
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Seal Superyachts (старейшее в Таиланда агентство, занимающееся супер-яхтами и работающее от Сейшельских островов до восточной Индонезии);
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Yacht Solutions (ведущие в Таиланде специалисты по супер-яхтам, базирующиеся в Бангкоке и на Пхукете и обслуживающие супер-яхты по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону).
Перечисленные выше компании присоединятся на Kata Rocks Superyacht Rendezvous к таким игрокам как Burgess, 77 Design и Hemisphere Crew Solutions Monaco. Комплекс Kata Rocks выступит принимающей стороной, а Infinite Luxury будет спонсором.
Среди представителей медиа участие в мероприятии приму Destinasian, Tatler Hong Kong, Yacht Style, Palace, Luxe Getaways, Class Act Media, Image Asia, Naa Magazine, LUXUO и Travellers Planet. Все они уже подтвердили свое участие.
О новых участниках будет сообщаться по мере их присоединения. Подробнее на сайте Kata Rocks Superyacht Rendezvous.