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Определились первые участники Kata Rocks Superyacht Rendezvous

Kata Rocks Superyacht Rendezvous пройдет на Пхукете 10-12 декабря. Свое участие уже подтвердили около десяти лидеров яхтенной отрасли, а также ведущие СМИ, освещающие яхтенную тематику.

Новости Пхукета

13 Сентября 2016 16:35:55

Kata Rocks Superyacht Rendezvous cоберет на Пхукете владельцев яхт габаритами от 24 м и ведущих игроков яхтенной отрасли.
Kata Rocks Superyacht Rendezvous cоберет на Пхукете владельцев яхт габаритами от 24 м и ведущих игроков яхтенной отрасли.

Определились первые участники Kata Rocks Superyacht Rendezvous. Мероприятие 2016 года станет первым, которое пройдет под брендом Kata Rocks, гостиницы премиального класса от Infinite Luxury. На встрече ждут владельцев супер-яхт, а также профессионалов яхтенной отрасли. Трехдневное рандеву состоится в Kata Rocks.

Свое участие в мероприятии на минувшей неделе подтвердили:

  • Lee Marine (ведущий в Таиланде игрок яхтенной отрасли с многолетней репутацией в сегменте премиальных лодок);

  • Benetti Yachts (одна из старейших верфей в мире, основанная в 1873 году и предлагающая полукастомные лодки от 93 до 145 футов);

  • Princess Yachts Southeast Asia (компания с 50-летней историей, на счету которой сразу несколько яхт, ставших иконами стиля и технического совершенства);

  • Bristol Charter (чартерная компания, предлагающая яхтенные круизы класса люкс на Пхукете, в эмирате Дубаи а на французской Ривьере);

  • PMYA Asia Yachting (специалисты по обучению персонала супер-яхт и сервисному обслуживанию);

  • Seal Superyachts (старейшее в Таиланда агентство, занимающееся супер-яхтами и работающее от Сейшельских островов до восточной Индонезии);

  • Yacht Solutions (ведущие в Таиланде специалисты по супер-яхтам, базирующиеся в Бангкоке и на Пхукете и обслуживающие супер-яхты по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону).

Перечисленные выше компании присоединятся на Kata Rocks Superyacht Rendezvous к таким игрокам как Burgess, 77 Design и Hemisphere Crew Solutions Monaco. Комплекс Kata Rocks выступит принимающей стороной, а Infinite Luxury будет спонсором.

Среди представителей медиа участие в мероприятии приму Destinasian, Tatler Hong Kong, Yacht Style, Palace, Luxe Getaways, Class Act Media, Image Asia, Naa Magazine, LUXUO и Travellers Planet. Все они уже подтвердили свое участие.

О новых участниках будет сообщаться по мере их присоединения. Подробнее на сайте Kata Rocks Superyacht Rendezvous.
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