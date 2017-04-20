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Оператор парома Паттайа – Хуа-Хин добавит два новых рейса

Компания Royal Passenger Liner запустит дополнительный паром на маршруте из Паттайи в Хуа-Хин, а также организует сообщение с островом Чанг.

Новости Пхукета

20 Апреля 2017 12:41:24

Фото: Royal Passenger Liner
Фото: Royal Passenger Liner

О запуске новых паромов объявил глава Морского департамента Таиланда Сорасак Сэнсомбат, сообщает газета Bangkok Post.

По словам господина Сэнсомбат, сейчас Royal Passenger Liner находится в процессе получения необходимых разрешений и покупки двух судов пассажировместимостью до 350 человек. Выйти на маршруты паромы должны в мае. Кроме того, Royal Passenger Liner рассматривает возможность открытия паромного сообщения между Паттайей и Пхетчабури или Прачуап-Кхири-Кханом.

Напомним, паромный маршрут между Паттайей и Хуа-Хином открылся в начале этого года. За февраль-март услугой воспользовались около 10,7 тыс. человек – примерно 3,7 тыс. граждан Таиланда и около 7 тыс. иностранцев (включая 1,5 тыс. китайцев). На линии пока что работает лишь один паром, который в 10:00 утра (с поправкой на погоду) отправляется с пассажирами от пирса Саттахип в Паттайю и в 14:30 прибывает назад. Билет в эконом-классе стоит 1250 бат с человека.

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