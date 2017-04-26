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Онлайн-сервис подачи 90-дневных отчетов снова заработал

Иммиграционное бюро восстановило работу сервиса по подаче 90-дневных отчетов через свой вебсайт.

Новости Пхукета

26 Апреля 2017 13:49:44

Подать отчет не выходя из дома можно через сайт immigration.go.th.
Подать отчет не выходя из дома можно через сайт immigration.go.th.

Представители Иммиграционного бюро на Пхукете подтвердили, что живущие на острове иностранцы снова могут подавать 90-дневные отчеты через сайт ведомства. Работа соответствующего раздела на сайте восстановлена и заявки обрабатываются с той же оперативностью, что и раньше.

Одновременно с этим была восстановлена и работа сервиса по подаче отчетов отелями, которые должны оперативно сообщать Иммиграционному бюро обо всех зарегистрированных постояльцах-иностранцах, подтвердил «Новостям Пхукета» инспектор Ворапон Панпет.

«Оба сервиса работают уже неделю, и некоторые иностранцы уже воспользовались ими, чтобы отчитать об очередных 90 днях, проведенных в Таиланде. Я приношу извинения перед пользователями за то, что некоторые люди до настоящего момента не знали о восстановлении системы», – заявил майор Панпет.

Один из сотрудников «Новостей Пхукета» также уже имел возможность воспользоваться онлайн-сервисом и подать 90-дневный отчет через сайт Иммиграционного бюро. Заявка была обработана в течение суток.

Напомним, для подачи отчета без посещения офиса Иммиграционного бюро необходимо зайти на сайт ведомства immigration.go.th и кликнуть по соответствующей ссылке в левом столбце баннеров (или пройти по этой ссылке).

Окно для подачи отчетов открывается за две недели до даты, указанной в уведомлении о предыдущем отчете, а закрывается через семь дней. Таким образом, подать заявку онлайн можно только заранее, не позднее чем за неделю до указанной даты.

Система полноценно поддерживает только один браузер – Internet Explorer. Cообщение браузера о небезопасном соединении нужно проигнорировать. Форма заполняется на английском языке. Если введенные данные не соответствует информации, уже содержащейся в системе (к примеру, неверно указана дата последнего въезда в страну), то система выдаст ошибку. После того, как заявка будет обработана, необходимо распечатать уведомление о подаче отчета и вложить его в паспорт.

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The Phuket News
Онлайн-сервис подачи 90-дневных отчетов снова заработал
Онлайн-сервис подачи 90-дневных отчетов снова заработал
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