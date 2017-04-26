Онлайн-сервис подачи 90-дневных отчетов снова заработал

Иммиграционное бюро восстановило работу сервиса по подаче 90-дневных отчетов через свой вебсайт.

26 Апреля 2017 13:49:44

Подать отчет не выходя из дома можно через сайт immigration.go.th.

Представители Иммиграционного бюро на Пхукете подтвердили, что живущие на острове иностранцы снова могут подавать 90-дневные отчеты через сайт ведомства. Работа соответствующего раздела на сайте восстановлена и заявки обрабатываются с той же оперативностью, что и раньше.

Одновременно с этим была восстановлена и работа сервиса по подаче отчетов отелями, которые должны оперативно сообщать Иммиграционному бюро обо всех зарегистрированных постояльцах-иностранцах, подтвердил «Новостям Пхукета» инспектор Ворапон Панпет.

«Оба сервиса работают уже неделю, и некоторые иностранцы уже воспользовались ими, чтобы отчитать об очередных 90 днях, проведенных в Таиланде. Я приношу извинения перед пользователями за то, что некоторые люди до настоящего момента не знали о восстановлении системы», – заявил майор Панпет.

Один из сотрудников «Новостей Пхукета» также уже имел возможность воспользоваться онлайн-сервисом и подать 90-дневный отчет через сайт Иммиграционного бюро. Заявка была обработана в течение суток.

Напомним, для подачи отчета без посещения офиса Иммиграционного бюро необходимо зайти на сайт ведомства immigration.go.th и кликнуть по соответствующей ссылке в левом столбце баннеров (или пройти по этой ссылке).

Окно для подачи отчетов открывается за две недели до даты, указанной в уведомлении о предыдущем отчете, а закрывается через семь дней. Таким образом, подать заявку онлайн можно только заранее, не позднее чем за неделю до указанной даты.

Система полноценно поддерживает только один браузер – Internet Explorer. Cообщение браузера о небезопасном соединении нужно проигнорировать. Форма заполняется на английском языке. Если введенные данные не соответствует информации, уже содержащейся в системе (к примеру, неверно указана дата последнего въезда в страну), то система выдаст ошибку. После того, как заявка будет обработана, необходимо распечатать уведомление о подаче отчета и вложить его в паспорт.