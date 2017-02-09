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Онлайн-подача 90-дневных отчетов по-прежнему недоступна

Иммиграционное бюро Пхукета не может сказать, когда будет починен сервис онлайн-подачи 90-дневных отчетов.

Таньялак Сакут

9 Февраля 2017 12:25:04

Подать 90-дневный отчет можно либо по почте, либо лично посетив один из двух офисов Иммиграционного бюро на Пхукете.
Подать 90-дневный отчет можно либо по почте, либо лично посетив один из двух офисов Иммиграционного бюро на Пхукете.

Онлайн-сервис для подачи 90-дневных отчетов в Иммиграционное бюро не работает с ноября прошлого года, и в ведомстве не знают, когда проблема будет устранена. В беседе с корреспондентом «Новостей Пхукета» сотрудник Иммиграционного бюро провинции отметил, что причина – некие неполадки на сервере в Бангкоке.

«Я не знаю, как долго вебсайт находится в таком состоянии и сколько времени потребуется, чтобы решить проблему. Единственное, что я могу подтвердить, это то, что сайт недоступен из-за проблемы на сервере в Бангкоке. Проблема не на Пхукете», – заявил собеседник редакции, попросивший не указывать своего имени в газете.

В настоящий момент подать 90-дневный отчет можно либо по почте, либо лично посетив один из двух офисов Иммиграционного бюро на Пхукете – в Патонге и в Пхукет-Тауне. При наличии вопросов можно получить консультацию по телефону 076 221 905 или по номеру горячей линии 1178. Впрочем, дозвониться по первому номеру корреспонденту «Новостей Пхукета» сегодня утром не удалось.

Напомним, штраф за несвоевременную подачу 90-дневного отчета (позже, чем через 7 дней после указанной даты) составляет 2000 бат.

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